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Sociedad

Óscar Puente llega al centro de control de Adif en Atocha para seguir la información del accidente de tren de Toledo

Ep
28/10/2026 11:05
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llegado a las 9.40 horas al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.

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El tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

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Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

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Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.

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