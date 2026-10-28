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Sociedad

Los maquinistas mantienen la huelga en Renfe y estudian más acciones en defensa de la seguridad

Efe
28/10/2026 17:11
Una imagen referencial de un tren de Renfe
Archivo El Ideal Gallego 
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El sindicato de maquinistas Semaf ha decidido mantener la huelga convocada para esta jueves en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria, así como del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad, tras el grave accidente ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda (Toledo).

Además, la organización ha advertido de que, al margen de la convocatoria del jueves, está estudiando nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria y ha instado a todo el colectivo de conducción "a extremar las medidas de precaución en el ejercicio de sus funciones".

El Semaf ha señalado que toda la organización está fuertemente consternada por el accidente sucedido la mañana de este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla entre un tren de Renfe y uno de Iryo, del que, a estas horas, todavía no tiene información sobre los compañeros maquinistas que iban en la cabina del tren de la compañía pública.

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave

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El sindicato ha agregado en un comunicado que quiere guardar prudencia sobre los motivos del accidente hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones, ya que considera que lo primero es socorrer a las víctimas y apoyar a sus familias.

Así, el personal de conducción de todas las empresas del grupo Renfe (unos 6.000 trabajadores) está convocado a partir de esta medianoche a una huelga de 24 horas, motivada por el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Semaf convocó la huelga el pasado 16 de octubre tras resultar "infructuosa" la vía previa de la comisión de conflictos y constatarse, en una reunión mantenida con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe que "todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo".

Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

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Tras la huelga del sector ferroviario del pasado mes de febrero por el accidente ferroviario de Adamuz, se crearon grupos de trabajo para llevar a cabo cada compromiso que se había fijado en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe para su desconvocatoria.

Según el Semaf, hubo reuniones de febrero a abril en las que los maquinistas presentaron propuestas técnicas, "pero ahí se quedó" y aunque "dicen que están cumpliéndolo todo", de acuerdo con el sindicato, "está todo como a final de abril".

Servicios mínimos  

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos que, en Cercanías, se han fijado en función de diferentes franjas horarias.

En horario punta (de 06.00h a 09.00h; de 13.30h a 15.30h, y de 18.30h a 20.30h), quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50%.

En los trenes de media distancia, se ha fijado una media de 65% de los servicios habituales y, en los de alta velocidad/larga distancia, en un 73%, en tanto que, en mercancías, se ha establecido un porcentaje del 26% del servicio programado.

El Semaf también ha decidido mantener la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo a partir del próximo viernes 30 en respuesta "a los reiterados incumplimientos por parte de la dirección de la empresa sobre las disposiciones pactadas y recogidas en el convenio colectivo vigente". 

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Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/Ismael Herrero

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