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Sociedad

La jueza ordena las primeras diligencias de investigación sobre el accidente de Urda

Efe
28/10/2026 20:56
URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya
Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de este miércoles
EFE/Chema Moya
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La jueza de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha solicitado varias diligencias de investigación para determinar el origen del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda y que ha costado la vida por el momento a 68 personas.

La Fiscalía General del Estado ha informado de que la fiscal del guardia será la encargada del seguimiento de la investigación de las causas del siniestro.

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, se ha desplazado este miércoles al lugar del accidente y ha acompañado, junto a la fiscal de guardia del partido de Orgaz, a la comisión judicial que coordina las actuaciones en el lugar del siniestro.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Ismael Herrero

Al menos 68 fallecidos y numerosos heridos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

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Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples.

Según ha trasladado en nota de prensa el alto tribunal regional, la investigación judicial corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), plaza número 2.

Además la Sala de Gobierno ha acordado el apoyo de la jueza titular de la plaza número 1 de la misma localidad para colaborar en las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, "levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias".

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Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)

Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en ToledoVer más imágenes

Asimismo, se ha designado como magistrado coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la emergencia al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), dada su "condición de integrante de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes".

El TSJCLM ha apuntado que se incorporan también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo, y se ha acordado también medidas de refuerzo de cinco letrados comisionados y el aumento de funcionarios del Tribunal de Instancia de Orgaz.

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El silencio por la tragedia de Toledo resuena en la plaza de María Pita

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Por su parte, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha activado también el protocolo de actuación en grandes catástrofes, y se incorpora a las actuaciones el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, cuyos facultativos y técnicos procederán a la recogida de muestras biológicas, obtención de perfiles genéticos y cuantas actuaciones resulten necesarias para la identificación de las víctimas.

Según ha detallado el TSJCLM, en este momento "hay ya creados cinco equipos compuestos por magistrado, letrado de la administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias.  

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