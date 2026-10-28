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Sociedad

La Guardia Civil interroga al operario del centro de control de Adif por el accidente ferroviario

Otr Press
28/10/2026 16:00
Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
EFE/ Borja Sánchez-Trillo
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La Guardia Civil ha interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el accidente mortal tras el impacto de dos trenes a la altura Urda (Toledo).

El interrogatorio de agentes de la Guardia Civil se ha producido bajo la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), según ha confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable"

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Los agentes de la Guardia Civil auxilian a los técnicos de la CIAF, que son los encargados de esclarecer las causas del accidente registrado poco antes de las nueve de la mañana, cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo que estaba parado en la vía.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria sobre el accidente que deja al menos 64 personas fallecidas.

Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

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