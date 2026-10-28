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Sociedad

Feijóo visitará este jueves el puesto de mando del accidente ferroviario de Urda

Efe
28/10/2026 20:31
Feijóo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren en Urda (Toledo)
Feijóo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren en Urda (Toledo)
EFE/PP/Diego Puertta
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 68 personas.

El PP ha informado en un comunicado de que el candidato a la presidencia del Gobierno estará acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y que posteriormente, en torno a las 12.45 de la mañana, ofrecerá declaraciones a la prensa.

La visita se producirá después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acudido a la zona esta tarde.

Pedro Sánchez, a su llegada al lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad,este miércoles en Urda

Sánchez: "Vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá"

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En una comparecencia en Génova, Feijóo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente que se produzca "con todos los medios y sin interferencias" y ha dicho que es "inaplazable" que se haga una revisión "completa e independiente" de toda la red ferroviaria.

El líder del PP ha afirmado que hoy no va a entrar a discutir sobre las responsabilidades políticas porque "no es el día", aunque el dolor "no obliga a callar".

"La serenidad no es silencio, pero este es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares. Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas con exigencia y que merecen respuestas", ha añadido.

Feijóo ha añadido que en esta ocasión su propio partido está sufriendo la espera "en carne propia" porque todavía no tienen noticias de la exministra popular Fátima Bañez, que viajaba en uno de los trenes. 

El PP sigue sin noticias confirmadas sobre la exministra Báñez tras el accidente de Urda

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