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Sociedad

Feijóo exige una investigación gubernamental inmediata sobre el accidente de tren de Urda

Efe
28/10/2026 16:42
Feijóo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren en Urda (Toledo)
Feijóo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren en Urda (Toledo)
EFE/PP/Diego Puertta
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente de tren de Urda (Toledo), en el que han fallecido por ahora 68 personas, al tiempo que ha expresado su dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas.  

En una comparecencia en Génova, Feijóo ha agregado que la investigación se tiene que producir "con todos los medios y sin interferencias" y ha afirmado que hoy no va a entrar a discutir sobre las responsabilidades políticas porque "no es el día".

El candidato popular a la presidencia en las elecciones del 29N ha dicho que España "tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras" y que por ello es "inaplazable" que se haga una revisión "completa e independiente" de toda la red ferroviaria.

Feijóo participará esta tarde en Madrid en el minuto de silencio organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las 20.00 horas en todos los ayuntamientos españoles por las víctimas del accidente ferroviario.

Sin noticias de Fátima Báñez

Por otra parte Feijóo ha señalado que su partido sigue "sin noticias confirmadas" sobre la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes accidentados cerca de la localidad toledana de Urda.

En una declaración desde la sede del partido, Feijóo ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos.

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave

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"La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la ex ministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas", ha señalado.

Ha sido la CEOE quien ha informado esta mañana de que la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo y que se encontraba desaparecida. 

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Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/Ismael Herrero

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