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Sociedad

Familiares piden ayuda en Sevilla para dar con los desaparecidos: "¿No tienen un listado?"

Efe
28/10/2026 18:10
Ana, familiar de uno de los viajeros, atiende a los medios en Sevilla. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que se va "a llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro) que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y añadió: "Si ha habido negligencias, se sabrá"
Ana, familiar de uno de los viajeros, atiende a los medios en Sevilla.
EFE/José Manuel Vidal
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Familiares de usuarios de los dos trenes Madrid-Sevilla siniestrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 68 fallecidos, piden ayuda en la estación de Santa Justa de la capital andaluza para dar con los desaparecidos. "¿No tienen un listado?", ha criticado una de ellos.

Ana San Emeterio Freire ha explicado a los medios que no sabe nada de su hermano José Ángel, de 54 años y que trabaja como comercial entre Madrid y Sevilla, y se ha acercado a la estación para facilitar la labor de búsqueda.

Esta vecina ha explicado que ha facilitado sus datos personales y de contacto, y ha lamentado que "tengan que pasar estas cosas" para que mejore la gestión.

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Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)

Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en ToledoVer más imágenes

"¿Por qué no arreglan las vías?", se ha preguntado entre lágrimas, a la par que ha contado que pronto tenía previsto ir a Madrid. "Voy a anular ahora mismo el billete", ha añadido.

La tía de un usuario ha atendido a los medios a la salida de la sala de información habilitada en Santa Justa para señalar que al parecer su familiar ha sido localizado, si bien no sabe "cómo está", a la espera de una llamada que le permita tener más datos.

Allegados y familiares en similares circunstancias están pasando por estas dependencias de la estación sevillana, junto a la que el Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado una carpa donde pueden recibir atención psicológica.

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave

Más información

Otros están utilizando las redes sociales para tratar de obtener información de personas como Juan José García Palacios, un guardia civil de 26 años, que, según la información facilitada por familiares, "salió de trabajar esta noche" pasada y viajaba en el AVE de Renfe.  

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Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/Ismael Herrero

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