Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El tren de Iryo no reanudó la marcha porque aún esperaba las instrucciones del centro de control

Europa Press
28/10/2026 18:45
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes que han colisionado este miércoles 
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El tren de Iryo involucrado este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) no reanudó la marcha porque aún no había recibido las instrucciones del centro de control de Adif en Atocha, que sí había ordenado reanudarla al tren de Renfe que venía por detrás.

Fuentes cercanas a Iryo señalan a Europa Press que la maquinista del tren todavía estaba en conversaciones con el centro de control cuando el AVE de Renfe chocó con la parte trasera de su tren.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya informó a los medios que el centro de control ordenó a algunos de los seis trenes -que se pararon automáticamente al caerse el sistema de seguridad LZB- que reanudasen la marcha con normalidad, entre los que se encontraba el AVE de Renfe.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable"

Más información

Sin embargo, Puente no detalló a cuántos o a cuáles se le ordenó esa reanudación normal de la marcha. El tren de Iryo no recibió esa orden y, por lo tanto, no reanudó la marcha.

El ministro explicó que esa orden procedente del centro de control se efectuó "en contra de la normativa", ya que el propio sistema del centro de control estaba advirtiendo en rojo que el tramo en el que estaba el Iryo estaba ocupado.

En caso de considerar que sí debían reanudar la marcha, la orden tenía que haber sido de circular a una velocidad baja de 40 kilómetros por hora como máximo. De hecho, algún maquinista de esos seis trenes manifestó al centro de control que la reanudación de la marcha no se ajustaba a la normativa.

El ministro ha dicho que esas decisiones en el centro de control son "inexplicables": "Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salida al AVE de Renfe y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP sigue sin noticias confirmadas sobre la exministra Báñez tras el accidente de Urda
EFE
Parlamento de Galicia

El Parlamento de Galicia convoca para este jueves un minuto de silencio por el accidente
EFE
El ideal gallego

Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre
Europa Press
Una imagen referencial del edificio sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

El PSOE pide a sus trabajadores que abandonen la sede de Ferraz ante la convocatoria de protestas ultras
EFE