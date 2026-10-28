El tren de Iryo no reanudó la marcha porque aún esperaba las instrucciones del centro de control

Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes que han colisionado este miércoles EFE

El tren de Iryo involucrado este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) no reanudó la marcha porque aún no había recibido las instrucciones del centro de control de Adif en Atocha, que sí había ordenado reanudarla al tren de Renfe que venía por detrás.

Fuentes cercanas a Iryo señalan a Europa Press que la maquinista del tren todavía estaba en conversaciones con el centro de control cuando el AVE de Renfe chocó con la parte trasera de su tren.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya informó a los medios que el centro de control ordenó a algunos de los seis trenes -que se pararon automáticamente al caerse el sistema de seguridad LZB- que reanudasen la marcha con normalidad, entre los que se encontraba el AVE de Renfe.

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable" Más información

Sin embargo, Puente no detalló a cuántos o a cuáles se le ordenó esa reanudación normal de la marcha. El tren de Iryo no recibió esa orden y, por lo tanto, no reanudó la marcha.

El ministro explicó que esa orden procedente del centro de control se efectuó "en contra de la normativa", ya que el propio sistema del centro de control estaba advirtiendo en rojo que el tramo en el que estaba el Iryo estaba ocupado.

En caso de considerar que sí debían reanudar la marcha, la orden tenía que haber sido de circular a una velocidad baja de 40 kilómetros por hora como máximo. De hecho, algún maquinista de esos seis trenes manifestó al centro de control que la reanudación de la marcha no se ajustaba a la normativa.

El ministro ha dicho que esas decisiones en el centro de control son "inexplicables": "Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salida al AVE de Renfe y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos".