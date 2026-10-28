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Sociedad

El rey lamenta el "terrible accidente" de Urda y expresa su apoyo en "un momento tan duro"

Efe
28/10/2026 15:36
BETERA (VALÈNCIA), 28/10/2026.- El rey Felipe VI ha lamentado el terrible accidente de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su tristeza, apoyo y cariño en un momento tan duro, en declaraciones en Bétera (Valencia), donde se encuentra asistiendo a un ejercicio militar. EFE/ Kai Försterling
Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) 
EFE/Kai Försterling
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El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" entre dos trenes ocurrido este miércoles por la mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".

El rey ha explicado a los medios de comunicación en Bétera (Valencia), donde asistía a unas maniobras militares en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, que tiene "pendiente retornar" para poder "seguir la emergencia y conocer más detalles" de lo que ha ocurrido.

Felipe VI ha avanzado que ya ha podido hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y ha trasladado "palabras de ánimo, de apoyo y de reconocimiento" a todos los servicios de emergencias que están actuando en la zona, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), pero también "de todos los organismos y procedencias".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

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"Hay mucha gente atendiendo la emergencia", ha señalado el rey, quien ha señalado que sabe que en estos momentos se está "en plena atención" del accidente, que dejado al parecer un "número elevado de víctimas mortales y muchos heridos", y se están "analizando todas las circunstancias".

Felipe VI ha detallado que el ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia al que asistía "se ha acortado, lógicamente" y se va a finalizar "lo más rápido posible para volver". 

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