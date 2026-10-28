El PP sigue sin noticias confirmadas sobre la exministra Báñez tras el accidente de Urda

Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social Archivo El Ideal Gallego

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles que su partido sigue "sin noticias confirmadas" sobre la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes accidentados cerca de la localidad toledana de Urda.

En una declaración desde la sede del partido, Feijóo ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos.

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"La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la ex ministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas", ha señalado.

Ha sido la CEOE quien ha informado esta mañana de que la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo y que se encontraba desaparecida.