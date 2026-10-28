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Sociedad

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control, que autorizó la marcha "contra la normativa"

Otr Press
28/10/2026 15:12
Dos mujeres se abrazan este miércoles en el pabellón polideportivo del municipio que se ha habilitado como espacio principal para la llegada de los heridos más leves del accidente en el que han colisionado un tren AVE con otro de Iryo son atendidos en el pabellón municipal de Urda (Toledo). El siniestro arroja hasta ahora un balance de al menos 64 personas muertas y decenas de heridos
Dos mujeres se abrazan este miércoles en el pabellón polideportivo del municipio que se ha habilitado como espacio principal para la llegada de los heridos más leves del accidente 
EFE/Jesús Monroy
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que el choque entre los dos trenes en Urda (Toledo) se ha producido después de que el centro de control de Adif en Atocha permitiese reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Ministerio, que explican, no obstante, que esa decisión se produce después de que el sistema de seguridad LZB fallase a las 8.32 horas, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros.

Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo

Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)

Más información

Pasados ocho minutos, el operador autoriza la reanudación de la circulación de todos los trenes, una decisión que las mismas fuentes aseguran que contraviene la normativa, ya que la autorización debería de ser solo con una velocidad de marcha a la vista, es decir, a 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, al reanudar la marcha con normalidad, el AVE alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora, cuando colisiona contra el Iryo a las 8.53 horas.

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