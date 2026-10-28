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Sociedad

El accidente de Urda moviliza a miles de personas en un minuto de silencio por toda España

Efe
28/10/2026 21:47
MADRID, 28/10/2026.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (4i), acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz (i), la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (c), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo? (2i), y otros miembros del equipo de Gobierno municipal y representantes de los grupos políticos, preside el minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo, este miércoles. EFE/ Victor Lerena
Almeida (4i), Ayuso (c) y Feijóo (2i), entre otros, durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas del  accidente ferroviario de este miércoles
EFE / Víctor Lerena
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El accidente ferroviario ha movilizado a miles de personas en un minuto de silencio a las puertas de ayuntamientos de toda España, que han concluido con aplausos en memoria de las víctimas, con especial emoción en Urda, lugar de la tragedia, Adamuz y Santiago de Compostela, testigos de anteriores siniestros, y Sevilla, adonde se dirigían los trenes accidentados.

La convocatoria ha partido de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a todos los ayuntamientos de España a recordar a las ocho de la tarde a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida al menos a 68 personas.

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El silencio ha resonado en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Canarias, Cantabria, Aragón o Galicia, donde se ha vivido el momento con especial conmoción en Santiago de Compostela, que en 2013 vivió la tragedia ferroviaria de Angrois.

La localidad toledana de Urda ha acompañado a los fallecidos, los supervivientes y sus familias con un minuto de silencio en el Ayuntamiento, donde se ha recordado también a los profesionales que trabajan en la zona.

Casi un centenar de ciudadanos del pueblo de Adamuz (Córdoba) ha mostrado su solidaridad con las heridas "todavía" abiertas por el accidente de alta velocidad del pasado 18 de enero en la localidad, donde fallecieron 46 personas.

Los trenes siniestrados se dirigían a Sevilla, donde unas 300 personas se han concentrado a las puertas del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para guardar este minuto de silencio, al que se ha sumado el presidente regional, Juanma Moreno, y que se repetía en otras ciudades andaluzas.

Adamuz (Córdoba) 28/10/2026. Un momento del minuto de silencio que se ha guardado este miércoles en la localidad cordobesa de Adamuz, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. EFE / Salas.
Un momento del minuto de silencio que se ha guardado este miércoles en la localidad cordobesa de Adamuz, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo
EFE/ Salas

Una nutrida representación política en Madrid

En la madrileña plaza de Cibeles, ante la sede del Ayuntamiento, se han congregado varios centenares de personas, y junto al alcalde, José Luís Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estaba la plana mayor del PP, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, su secretario general, Miguel Tellado, y la número dos por Madrid a las próximas elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo.

También han acudido otras autoridades, como el presidente del Senado, Pedro Rollán, la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, y portavoces regionales y municipales de los otros partidos.

A la misma hora, el Sindicato de Solidaridad -impulsado por Vox- había convocado también en Cibeles su propia concentración con el lema: 'La corrupción mata. ¡Pedro Sánchez culpable!. ¡Óscar Puente dimisión!', en cuya pancarta se ha podido ver al diputado del partido José María Figaredo, entre otros.

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Hasta los autobuses y el Metro de Barcelona han parado durante un minuto a las 20.00 horas para rendir un homenaje a las víctimas del accidente ferroviario, que ha reunido en la plaza Sant Jaume al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otras autoridades catalanas.

También se ha guardado un minuto de silencio frente a las sedes de los ayuntamientos de Girona, Lleida y Tarragona, presididos por sus respectivos alcaldes.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

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El silencio por toda España 

En Toledo, unas 400 personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, entre las que se encontraban el presidente regional, Emiliano García-Page, las ministras Milagros Tolón e Isabel Rodríguez, o la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, entre otros cargos políticos.

Unas 2.000 personas se han congregado también en la Plaza Mayor de Ciudad Real, en un acto que se ha replicado en las otras capitales de Castilla-La Mancha: Guadalajara, Albacete y Cuenca.

Muy numerosa ha sido la participación en Zaragoza, con alrededor de un millar de personas reunidas en la plaza del Pilar, cuyo silencio que se ha reproducido también en Huesca y Teruel.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Ismael Herrero

Al menos 68 fallecidos y numerosos heridos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

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Centenares de asistentes en las concentraciones de Alicante, Elche, Benidorm y Orihuela, así como en Logroño y en Palma de Mallorca, ciudad a la que se han sumado diversas autoridades, entre ellas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, se ha sumado al minuto de silencio que ha reunido a unas 300 personas en Cáceres.

Los ayuntamientos asturianos se han sumado a la convocatoria de la FEMP, así como Ceuta y Melilla, y ayuntamientos del archipiélago Canario, tomando el testigo de la corporación local de Las Palmas de Gran Canaria, que lo hizo a mediodía y decretó tres días de luto oficial.  

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