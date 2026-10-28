Comienzan a llegar los cuerpos de fallecidos al Instituto de Medicina Legal de Toledo

Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes la mañanada de este miércoles en Toledo EFE/Ismael Herrero

Las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Toledo han comenzado a recibir los primeros cuerpos de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, donde se harán las identificaciones y los trabajos forenses.

Asimismo, han llegado varios camiones y vehículos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que va a montar una morgue auxiliar junto a las dependencias del Instituto de Medicina Legal, en cuyas inmediaciones hay también vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo, que están controlando los accesos.

Galería Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo) Ver más imágenes

Los agentes han cortado la calle Dinamarca, en la que se ubica el Instituto de Medicina Legal, por la que no pueden pasar ni siquiera los residentes en la zona, a los que los agentes están mandando por otros itinerarios para llegar a sus casas.

Hasta el lugar han ido llegando media decena de furgones funerarios, aunque de momento no han venido familiares de las víctimas.