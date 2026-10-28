Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

CEOE, pendiente del paradero de Fátima Báñez, que viajaba en el tren Iryo siniestrado

Efe
28/10/2026 15:29
La exministra Fátima Báñez
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está "pendiente" de que le lleguen noticias de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de esta mañana en la provincia de Toledo.

En concreto, fuentes empresariales consultadas por Europa Press han precisado que la exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial.

En un mensaje en sus redes sociales, la CEOE ha expresado su "consternación" por el accidente, así como su apoyo a víctimas, familias y afectados.

Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Emiliano García-Page en el centro de coordinación del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay 64 fallecidos

Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave
EFE
Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La Guardia Civil interroga al operario del centro de control de Adif por el accidente ferroviario
OTR Press
Ricardo Cao y Luis Verde, esta mañana, en el Chuac

Así es la nueva unidad docente del Chuac que acogerá los primeros alumnos de Medicina en A Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Mocedades celebra sus 60 años con un concierto en A Coruña junto a Los Panchos
Redacción