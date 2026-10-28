La exministra Fátima Báñez Archivo El Ideal Gallego

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está "pendiente" de que le lleguen noticias de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de esta mañana en la provincia de Toledo.

En concreto, fuentes empresariales consultadas por Europa Press han precisado que la exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial.

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados https://t.co/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

En un mensaje en sus redes sociales, la CEOE ha expresado su "consternación" por el accidente, así como su apoyo a víctimas, familias y afectados.

Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.