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Sociedad

Cargas policiales en manifestación ultraderechista en Madrid por el accidente ferroviario

Efe
28/10/2026 22:13
MADRID, 28/10/2026.- Incidentes durante la protesta de colectivos de ultraderecha frente al Ministerio de Transportes a raíz del accidente ferroviario de esta mañana en la localidad toledana de Urda, este miércoles en Madrid. EFE/ Juanjo Martín
Incidentes durante la protesta de colectivos de ultraderecha frente al Ministerio de Transportes, este miércoles en Madrid
EFE/Juanjo Martín
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Más de un millar de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos en Urda (Toledo), en una manifestación convocada por formaciones de ultraderecha que ha finalizado con enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

El momento de máxima tensión se ha producido cuando algunos de los participantes se han agolpado contra el cordón policial, lo que ha obligado a varios efectivos de antidisturbios a cargar contra ellos y utilizar gas lacrimógeno.

La manifestación ha sido disuelta por efectivos de la Policía Nacional después de que algunos manifestantes comenzaran a protagonizar varios episodios de violencia en los que han lanzado bengalas y demás objetos, momento en el que se han vuelto a producir cargas disuasorias.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo)

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es "inexplicable"

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Durante la concentración, convocada por el partido ultraderechista Falange y por otros grupos de ultraderecha como Revuelta, los manifestantes han lanzado consignas de índole fascista y proclamas contra el Gobierno; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el PSOE; y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las protestas se han dirigido en especial contra la gestión de Puente, al frente del departamento responsable de las infraestructuras ferroviarias y del transporte público, y bajo cuya gestión se han producido dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año: Adamuz (Córdoba) -que dejó 46 fallecidos y 152 personas heridas- y Urda (Toledo), ambos en el mismo tramo ferroviario.

“Esto no es un Gobierno, es un desgobierno, y si no salen por las buenas será por las malas”, ha declarado una asistente a EFE.

“¿Hasta cuándo vamos a tolerar los españoles que esta panda de corruptos y de miserables gobierne en España? ¿Cuánta más gente tiene que morir para que echemos a estos asesinos y traidores de nuestras instituciones?”, ha cuestionado en un discurso uno de los portavoces de Falange, que se ha identificado ante EFE como Federico Campanero.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Ismael Herrero

Al menos 68 fallecidos y numerosos heridos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

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En esta zona también han confluido más personas provenientes de la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad, afín a Vox, que comenzaba en la plaza de Cibeles y terminaba en la sede del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Durante las casi 2 horas que ha durado la movilización, los asistentes también han proferido cánticos contra los acampados en la Plaza del Sol, contra el Partido Popular y sus juventudes, así como contra personas migrantes y periodistas.

La convocatoria se ha difundido por redes sociales a través de varias publicaciones bajo lemas como “Todos a la calle”, “Hasta aquí hemos llegado” y “Criminales” (en alusión al Gobierno) y en las que se llamaba a las personas a presentarse a las 20.00 horas en la madrileña Plaza San Juan de la Cruz, frente a la sede del ministerio de Transportes.

Las personas presentes portaban en su gran mayoría banderas de España, de las Juventudes de Falange y también se han podido ver varias banderas franquistas.

Muchos de ellos además llevaban el rostro tapado y ropa oscura, que en muchos casos también lucía proclamas fascistas.  

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