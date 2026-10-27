El Supremo rechaza reclamar al Gobierno el plan para migrantes que pedía Ceuta

Inmigrantes en Ceuta EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el Gobierno de Ceuta para que el Ejecutivo apruebe un plan operativo para los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes que permanecen en la ciudad desde su entrada el pasado 30 julio.

El tribunal entiende que no cabe acordar ninguna medida sin oír a la parte contraría, en este caso el Gobierno, al no acreditarse las circunstancias de especial urgencia que alega Ceuta en el recurso que presentó ante el Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado en los procesos de expulsión y devolución de migrantes.

Según el Tribunal Supremo, que la inactividad que se imputa a la Administración central se vendría manteniendo durante más de dos meses y medio, sin que se haya instado la tutela cautelar en todo este tiempo, por lo deniega las medidas cautelarísimas que pedía Ceuta en su recurso.