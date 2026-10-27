El Congo supera los 10.000 casos de ébola y bordea ya los 5.000 fallecidos

Una sanitaria se prepara para vacunar a un paciente en Ituri Stringer (Efe)

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 10.000 casos confirmados, incluyendo 4.887 muertos, informaron este martes las autoridades congoleñas. Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 25 de octubre, se han registrado un total de 10.060 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad del 48,6%.

Además, 2.684 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 81,6%. “La situación subraya la necesidad de reforzar la detección temprana, el seguimiento de contactos, los entierros dignos y seguros, y la seguridad de los equipos de respuesta, especialmente en Bafwasende”, afirmó el INSP.

La cepa Bundibugyo del virus amenaza con extenderse en África mientras la OMS busca una vacuna

Según el documento, las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país. En total, la epidemia afecta a 66 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote golpea a Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte). “La transmisión se mantiene particularmente marcada en las zonas de salud de Beni (35 casos), Mandima (once) y Bunia (ocho)”, añadió el INSP.

Rápida propagación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el pasado agosto de que se trata del brote de más rápida propagación registrada ahora y tiene el potencial de convertirse en la peor epidemia de ébola.

Este brote –el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

Ante su creciente amenaza, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) convocó una reunión virtual para mañana, en la que participarán los ministros de Sanidad del continente.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, amenaza con extenderse por África y carece de tratamientos específicos, pero la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Campaña de inmunización

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus –más común–, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La OMS también informó el viernes pasado sobre el comienzo de un estudio clínico en la RDC para evaluar varias posibles vacunas esta cepa. La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos. Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria (uno).

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

El ECDC, órgano de referencia en la UE, enviará un equipo de expertos a Nigeria por la extensión de la epidemia

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) anunció el envío de un equipo de expertos a Nigeria por la extensión de la epidemia a otros países africanos.

Los expertos epidemiológicos proporcionarán apoyo técnico y asesoramiento a la delegación de la Unión Europea (UE) en Abuja (la capital de Nigeria), informó en un comunicado el ECDC, que ha ofrecido también asistencia a las autoridades nigerianas en la vigilancia, rastreo de contactos y control y prevención de las infecciones. El ECDC ha proporcionado apoyo desde el inicio del brote, en coordinación con el Grupo de Trabajo de la UE sobre Salud y colaborando con la (OMS y otras autoridades.

“De acuerdo con la evaluación de amenaza más reciente, la probabilidad de infección para personas de Europa que vivan o estén de viaje en las áreas afectadas en Kenia y Nigeria es baja, siempre que sigan las precauciones recomendadas”, señaló el ECDC, que considera “muy baja” la probabilidad de que el virus se propague en Europa, así como el riesgo para la población de la UE.