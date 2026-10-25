Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Muere el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

Efe
25/10/2026 13:16
Fotografía de archivo del pasado 22 de octubre de 2017 que muestra al director de cine José Luis García Sánchez
Fotografía de archivo del pasado 22 de octubre de 2017 que muestra al director de cine José Luis García Sánchez
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El director, guionista y productor José Luis García Sánchez, Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.

García Sánchez consiguió también dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque' -ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa- y 'Tirano Banderas', y la Concha de Plata a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'.

García Sánchez -recalca la Academia- estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos".

Nacido en Salamanca el 22 de septiembre de 1941, era licenciado en Derecho y con estudios de Sociología. Comenzó en teatro su trayectoria con el grupo independiente 'Los Goliardos'. Más tarde, ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía.

Ya en 1966 trabajó como ayudante de dirección en 'La caza', de Carlos Saura.

Debutó como director de largometrajes con 'El love feroz' (1975), a la que siguieron 'Colorín colorado' (1976) y 'Las truchas' (1978), su tercer largometraje con el que consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1979.

La actriz estadounidense Eva Marie Saint en una imagen de 2014

Eva Marie Saint, ganadora del Oscar por 'La ley del silencio', fallece a los 102 años

Más información

En 1981 dirigió, junto a Andrés Linares, 'Dolores', un documental dedicado a la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como "la Pasionaria".

Posteriormente, dirigió 'La corte de Faraón' (1985), una comedia musical ambientada en la posguerra española y ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; y dos años más tarde 'Divinas palabras' (1987), adaptación de la obra de Ramón María del Valle-Inclán.

A estas siguieron 'La noche más larga' (1991) y 'Tirano Banderas' (1993), adaptación de la novela de Valle-Inclán por la que obtuvo el Goya al mejor guion adaptado junto a Rafael Azcona.

También fue guionista de 'Belle Époque' (1992), dirigida por Fernando Trueba. La película consiguió nueve premios Goya, entre ellos el de mejor guion original.

Considerado uno de los referentes del cine español de la época, con una trayectoria marcada por la comedia, la sátira y la crítica social, a su lista se sumaron los títulos 'Suspiros de España (y Portugal)' (1995) y 'Tranvía a la Malvarrosa' (1996).

Ya en el siglo XXI, continuó su actividad con 'Lázaro de Tormes' (2000), 'La marcha verde' (2001), 'Por la gracia de Luis' (2009) y 'Los muertos no se tocan, nene' (2011), entre otros títulos.

Su carrera fue reconocida con la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 2017 y el nombramiento como socio de honor del Cine Club Duero en 2002.

Más allá de la gran pantalla, dirigió montajes teatrales como 'El beso de la mujer araña' y 'Los domingos, bacanal', puesta en escena por la Compañía del Foro, y fue autor de más de medio centenar de libros infantiles y juveniles, entre ellos 'El cine', 'El circo', 'El teatro', 'Los juegos' y 'El niño gigante'. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a Sánchez dejar de "dar lecciones de paz" porque "está jugando con fuego"
EFE
Disturbios en Francia

Francia registra 1.314 detenidos y 24 comercios saqueados en las protestas del sábado
EFE
El ideal gallego

La DGT y la Guardia Civil activan desde el lunes en Galicia un plan de vigilancia de neumáticos y luces
EP
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela

Fabiola García cesa este domingo como conselleira de Política Social y Rueda designará a su relevo este lunes
EP