Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo

Efe
25/10/2026 10:28
Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, a bordo de un barco del puerto de Llanes, este sábado, antes de someterse a la intervención
Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, a bordo de un barco del puerto de Llanes, este sábado, antes de someterse a la intervención
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El rey Felipe VI ha abandonado este domingo el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

El jefe del Estado ha salido sonriente y a pie con unas gafas de sol a las 9.55 horas de la clínica ovetense, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación, a los que ha asegurado que se encontraba bien.

"¡Muy bien, bien, gracias!", ha dicho el rey a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se ha subido al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

El rey Felipe VI junto con la reina Letizia, Leonor y Sofía, con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes

El rey Felipe VI se somete a una operación de cataratas en Oviedo

Más información

La operación tuvo lugar sobre las 21.30 horas del sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.

El rey mantiene su agenda para este lunes, en la que presidirá, a las 18.00 horas, la apertura del curso académico de las Reales Academias en Madrid.

Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Durante el sábado, Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes cuya cofradía de Pescadores de Santa Ana recibió el galardón al Pueblo Ejemplar 2026 y recorrieron algunos de los principales puntos de esta villa marinera de la costa oriental del Principado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Alerta amarilla por olas en el litoral de A Coruña
Noela Rey Méndez
La Policía Local, en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento mortal en Los Rosales

Fallece un hombre en una pelea en un edificio okupa de Cangas
EP
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona
EFE
Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, a bordo de un barco del puerto de Llanes, este sábado, antes de someterse a la intervención

El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo
EFE