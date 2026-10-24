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Sociedad

El rey Felipe VI se somete a una operación de cataratas en Oviedo

Efe
24/10/2026 23:14
El rey Felipe VI junto con la reina Letizia, Leonor y Sofía, con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes
Felipe VI junto con la reina Letizia, Leonor y Sofía, este sábado en LLanes, Asturias 
EFE
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El rey Felipe VI se sometió este sábado por la noche a una operación de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo, en el norte de España, informaron fuentes de la Casa del Rey.

La operación tuvo lugar sobre las 21.30 horas, una operación rutinaria que se resolvió en media hora, señalaron las mismas fuentes.

Felipe VI pasará esta noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo.

La operación tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.  

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