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Sociedad

La OMS ve poco probable que el primer caso de shamonda en humanos se extienda

Efe
23/10/2026 13:09
Dos vacas en un parque eólico
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Europa Press
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha realizado una evaluación formal sobre el riesgo que comporta el primer caso de virus shamonda en humanos, registrado en Francia y que causó la muerte del paciente, aunque por ahora considera poco probable que se extienda.

"Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia", indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Agregó que la transmisión del virus que como éste se transmiten por jejenes (pequeños insectos capaces de causar picaduras) "suele disminuir durante los meses más fríos del año".

Lindmeier confirmó que Francia había notificado el caso a la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, y la agencia está siguiendo de cerca la situación y compartiendo información con otros Estados así como con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

Un muerto en Francia por el virus shamonda, hasta ahora considerado no transmisible a humanos

Más información

"Estamos en contacto con las autoridades francesas, que están recopilando información para comprender mejor este primer caso documentado en seres humanos, incluyendo el origen de la infección, las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública", destacó el portavoz.

El paciente era un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa, y que falleció a comienzos de este mes en Lyon.

El shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960, que transmite un mosquito de tipo culicoides principalmente al ganado bovino y que este pasado verano se detectó por primera vez en varios puntos de países europeos, incluyendo Francia.

La hipótesis de las autoridades francesas es que se produjo una transmisión del virus por la picadura de un insecto en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación de shamonda en primavera y verano.

El portavoz de la OMS subrayó que las personas pueden adoptar medidas para protegerse de las picaduras de insectos, como el uso de repelentes y ropa para reducir la piel expuesta, especialmente cuando estén al aire libre y durante las estaciones más cálidas y húmedas. 

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