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Sociedad

El Papa León XIV cancela su viaje a Asís por recomendación médica 

Europa Press
23/10/2026 18:21
Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas
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EFE
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El Papa León XIV ha cancelado el viaje a Asís que tenía programado para el próximo martes 27 de octubre, por recomendación médica, para continuar su recuperación tras la operación a la que se sometió la semana pasada para extirparle un adenocarcinoma del pulmón, según ha informado este viernes la Santa Sede.

En un comunicado publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano, se explica que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre".

Visita del papa León a España (12.06)

El papa León XIV no necesitará tratamiento tras extirparle el cáncer en el pulmón

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En todo caso, el parte médico de este viernes puntualiza que "según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control" y el examen confirma "su excelente evolución postoperatoria", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El Papa León XIV tenía previsto viajar a Asís el 27 de octubre para participar en el encuentro 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de recibir el alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli

León XIV reaparece en el ángelus y dice que retomará gradualmente su actividad

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Aunque finalmente no visitará la ciudad italiana, la Santa Sede ha avanzado que el Pontífice enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, "convencido de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

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