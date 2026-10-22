Un muerto en Francia  por el virus shamonda, hasta ahora considerado no transmisible a humanos

El principal hospedador del virus shamonda es el ganado bovino Archivo El Ideal Gallego

Las autoridades de Francia han confirmado este jueves la muerte de un hombre a causa del virus shamonda, transmitido principalmente por mosquitos a ganado bovino, ovino y caprino, hasta ahora considerado no transmisible a humanos.

El fallecido era un paciente ingresado en un hospital de Lyon que "presentaba una inmunodepresión grave", según un comunicado conjunto publicado por los ministerios de de Sanidad y Agricultura de Francia, que agrega que ya hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha.

Las carteras han recalcado que "no hay riesgo sanitario para la población" y han subrayado que "la infección por el virus shamonda en este paciente constituye la primera detección documentada y notificada del virus en el ser humano".

"En esta etapa de las investigaciones, la hipótesis es la de una transmisión vectorial en el caso, mediante la picadura de un mosquito del tipo 'Culicoides' en el este de Francia, territorio donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de 2026", han explicado.

Asimismo, han manifestado que las investigaciones han determinado que "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus shamonda".

Pandemias como el covid, un riesgo a debate en un encuentro en la UDC: “El peligro es real” Más información

El virus pertenece al género orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros picadores del género 'culicoides'. El shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los sesenta y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Sin embargo, el virus fue detectado este verano por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe. El principal hospedador es el ganado bovino, si bien también parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que agrega que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar una relación causal con los signos clínicos observados.