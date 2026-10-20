Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El príncipe Enrique dice que desea reconciliarse con su familia, pero algunos "no quieren"

Efe
20/10/2026 17:34
El príncipe Enrique de Inglaterra
El príncipe Enrique de Inglaterra
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El príncipe Enrique asegura que quiere reconciliarse con su familia y pasar página de los conflictos del pasado en una entrevista publicada este martes por la revista GQ, en la que también habló del duelo por la muerte hace tres décadas de su madre, Diana de Gales, y de cómo mantiene vivo su recuerdo.

Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero... con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave”, dijo el duque de Sussex en la entrevista realizada por Zach Baron, grabada a finales de septiembre en Nueva York, durante la visita del príncipe a la ciudad.

Después de seis años viviendo en California (EE.UU), el príncipe inglés (cuyo nombre en inglés es Harry) volvió junto a Meghan Markle y sus dos hijos al Reino Unido en septiembre de este año, donde esperan poner "punto final" a lo que pasó, pues señaló que su actitud y la de su familia "ha cambiado".

"Se han librado algunas batallas que eran necesarias y con suerte podremos poner punto final", subrayó Enrique, tras lo que lamentó que haya miembros de su familia que no quieran arreglarlo.

09 marzo 2021 página 30Sydney (Australia), 16/10/2018.- (FILE) - Britain's Prince Harry (R), the Duke of Sussex, and his wife Meghan (L), the Duchess of Sussex, arrive for a 'meet the people walk' at the Sydney Opera House in Sydney, Australia, 16 October 2018 (reissued 06 March 2021). US channel CBS will air an interview with Britain's Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex on Sunday, 07 March. (Duque Duquesa Cambridge, Reino Unido) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Seis años después, el príncipe Enrique y Meghan Markle vuelven al Reino Unido

Más información

No obstante, el príncipe reconoció que en su familia, como en muchas otras, hay "desacuerdos entre hermanos" o "relaciones rotas entre padres e hijos".

"Las cicatrices son para siempre, pero tu actitud frente a lo que haya pasado y, por supuesto, dejar ir, es algo a lo que animaría a todo el mundo", resaltó.

El recuerdo de su madre

Enrique también habló sobre el duelo durante su juventud, cuando, según reconoció, en ocasiones trataba de sobrellevar la tristeza por la pérdida de su madre saliendo de fiesta, algo de lo que en esos momentos "no era consciente".

"Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y en mi trabajo, en lugar de que sea algo que me agarre o me hunda en la pena", explicó.

Harry reflexionó sobre cómo la gente que le acompañó tras la muerte de su madre "estaba ahí", pero poco a poco "pasaron página, como si el duelo tuviera un inicio, un desarrollo y un final".

Enrique y Meghan, "sorprendidos" por la carta que aclara su estatus fuera de familia real

Más información

Sin embargo, el príncipe dijo que piensa en Diana "todos los días", que algunos días son buenos y otros no lo son tanto, y que todavía siente su presencia en determinados momentos de su vida.

“Aún mantengo una conexión con ella y sigo sintiendo su energía en determinados momentos y en ciertas etapas de mi vida”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que no se para a pensar en cómo le hace sentir el hecho de recordarla, sino que se trata más bien de un pensamiento "rápido", como un "te echo de menos" y un querer saber cómo sería el mundo y su familia si ella siguiera viva

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una pareja consulta los precios de los pisos en el escaparate de una inmobiliaria

A Coruña registra la segunda mayor caída de España en alquiler permanente
Redacción
Indicadores del Camino Inglés en Sigrás, Cambre

El Camino Inglés ya supera las compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado
Redacción
El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, charla con la regidora de Cambre, Diana Piñeiro, en la Diputación

Oleiros ve un “insulto” la inversión de la Xunta en la comarca coruñesa
Noelia Díaz
Los artistas de Amigos de la Ópera, esta mañana en Afundación

Una ópera ‘en miniatura’ para los más pequeños de A Coruña: “Les enseñamos que es un arte que les puede emocionar”
Jorge Riveiro