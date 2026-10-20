El Gobierno bajará ratios de Infantil y Bachillerato y lo ve difícil en Primaria y la ESO

Unos niños atienden a la profesora en clase Quintana

El Gobierno legislará para aprobar antes de las elecciones la bajada de ratios en los ciclos de Infantil, sobre todo tras las demandas de las cuidadoras de 0 a 3 años, y para reducir el número de alumnos por aula en Bachillerato, si bien reconoce que ve "complicado" sacar una ley que rebaje las ratios de Primaria, Secundaria y la jornada docente.

Tras la disolución de las Cortes Generales y la suspensión de la ley que rebajaba el número de alumnos en Primaria (hasta un tope de 22 estudiantes por profesor) y de la ESO (un máximo de 25 alumnos por aula), fuentes del Ejecutivo reconocen a EFE que es "difícil" retomar una ley que debe ser convalidada.

No obstante, la intención del Ejecutivo de acelerar la aprobación de aquellos decretos que no necesitan pasar por el Parlamento incluye la nueva norma que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil y que contempla el Bachillerato y la Formación Profesional de grado Básico.

De hecho, el Ministerio ha convocado para este martes a la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, donde volverá a debatir con los sindicatos el último borrador de este decreto, que establece hasta un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.

También marca 20 alumnos por educadora en el ciclo de 3 a 6 años.

Este último borrador, que tratará la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) una semana después -el 29 de octubre- también incluye un tope de 30 alumnos para los cursos de Bachillerato y de 15 en la Formación Profesional de grado básico. Se aplicaría en el curso 2029-2030 en el primer año de cada formación.

Y es que según el texto al que ha tenido acceso EFE, el decreto no incluye una bajada de ratio en Primaria y mantiene en 30 (como actualmente) el número de alumnos por clase en Secundaria, por lo que se da por perdida la ley de ratios que bajaba hasta un máximo de 25 los alumnos para la ESO.

"Los centros de educación secundaria tendrán, como máximo, 30 alumnos por unidad escolar en educación secundaria obligatoria y 30 en bachillerato", especifica el decreto.

Para el curso 2027-2028 entrarían ya en vigor los 4 bebés por cuidadora del primer ciclo de la Educación Infantil y los 20 alumnos por aula para el curso de 3 años. El resto se aplicaría de forma progresiva, "siendo de plena aplicación al comienzo del curso escolar 2029-2030".

Alumnado con necesidades educativas, contará doble

No obstante, aunque el Ejecutivo ve complicado que en esta legislatura se pueda aprobar la ley que baje las ratios de las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) y de la jornada docente, este otro decreto contemplará una gran demanda de los sindicatos: que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda contar como doble plaza a partir del curso que viene.

Los otros dos decretos que el Ministerio de Educación llevará a los próximos consejos de ministros para su aprobación inmediata serán el que permitirá que las lenguas no oficiales, como el asturiano o el aragonés, puedan ser especialidad docente y el que frenará la Formación Profesional online.

La Mesa negociadora de este martes entre Ministerio y sindicatos debatirá las dos normas y la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado se reúne, también hoy, para debatir el decreto de FP.

Una norma que aumentará la presencialidad en los títulos que se impartan de forma virtual -hasta un 39 % dependiendo del tipo de formación- y regulará las ratios máximas por docente -hasta 50 alumnos en modalidad virtual, de forma progresiva-. Los actuales centros de FP tendrán hasta el 31 de diciembre de 2030 para adaptarse a la futura ley.