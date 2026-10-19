Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de EEUU

Elon Musk EFE

Elon Musk, fundador y máximo accionista de SpaceX, además de dueño de la mayor fortuna del mundo, ha anunciado su intención de regalar en 2027 una acción del conglomerado tecnológico y aeroespacial "a cada niño de Estados Unidos".

"El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos", se ha comprometido públicamente a través de su red social, añadiendo que este regalo "será el primero de muchos".

El empresario de origen sudafricano posee alrededor de 4.800 millones de acciones del fabricante de SpaceX, valoradas en más de 700.000 millones de dólares (623.000 millones de euros), además de opciones sobre acciones e incentivos que podrían elevar el total a unos 6.400 millones de títulos de la empresa de cohetes y comunicación satelital.

Según los datos del Censo de EEUU, en el país hay unos 72 millones de menores de 18 años, lo que implicaría que cumplir su promesa supondría desprenderse de acciones con un valor conjunto aproximado de 10.512 millones de dólares (9.356 millones de euros), después de que los títulos de SpaceX despidiesen la sesión del viernes a un precio de 146,03 dólares.

El pasado mes de julio, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció la donación de una acción de la compañía a cada uno de los alrededor de 2 millones de niños beneficiarios de cuentas infantiles de inversión en el marco del programa presidencial 'Invest America'.

SpaceX tiene previsto publicar sus cuentas del tercer trimestre este martes. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró pérdidas de 541 millones de dólares (481 millones de euros), lo que representa una mejora del 46,3% respecto de los 'números rojos' de 1.008 millones de dólares (897 millones de euros) contabilizados entre abril y junio del año pasado.

A pesar de reducir prácticamente a la mitad sus pérdidas en el segundo trimestre, en los seis primeros meses de 2026 el resultado negativo de SpaceX alcanzó los 5.488 millones de dólares (4.884 millones de euros), un 257% por encima de las pérdidas de 1.536 millones de dólares (1.367 millones de euros) anotadas por la empresa en el primer semestre de 2025.

De su lado, los ingresos del gigante aeroespacial sumaron en el trimestre 7.814 millones de dólares (6.954 millones de euros), un 92% más que un año antes, alcanzando un total de 12.508 millones de dólares (11.132 millones de euros) en el primer semestre, un 53,7% más.