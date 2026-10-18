El paso de la dana 'Adam' por España: una persona fallecida, alertas rojas e inundaciones

Inundación en Andalucía al paso de la dana Adam EFE

Los equipos de emergencia han localizado este domingo en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

La mujer fue arrastrada por el agua poco antes de las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos.

Se trata, por el momento, del suceso más grave provocado por el paso de la dana 'Adam' por España, que deja también inundaciones y desperfectos.

Pedro Sánchez pide prudencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a la ciudadanía mucha precaución ante la dana 'Adam', que está afectando a varios puntos de la geografía española, y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

En un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social X, Sánchez señala que el Gobierno está "muy pendiente" de cómo evoluciona la situación.

Además, el jefe del Ejecutivo ha compartido en X una publicación de Protección Civil que recoge las recomendaciones para la población ante la dana que está afectando a varias comunidades.

Entre ellas, este servicio de emergencia aconseja alejarse de ríos, arroyos y zonas bajas y dirigirse a lugares elevados; utilizar preferentemente autopistas y autovías si es necesario viajar, y mantenerse informado a través de la radio o canales oficiales.

Alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo en aviso rojo por 'peligro extraordinario' de lluvias muy fuertes en las islas de Ibiza y Formentera y las provincias de Valencia y Alicante, donde se podría acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora causando inundaciones.

En Valencia, la zona donde se prevé que caiga más agua es el litoral sur, al noroeste de Gandía. En algunos puntos se pueden acumular 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas.

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En la misma franja, el aviso rojo se extiende al norte de Alicante, con acumulados similares que pueden causar problemas.

En las islas de Ibiza y Formentera se podrían dar acumulados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.

En aviso naranja por peligro importante de lluvias están también varias zonas de interior de Sevilla (sur), Málaga (Ronda) y Cádiz (Grazalema), el litoral de Granada y Almería, Murcia, Ibiza, Formentera y Mallorca.

La precipitación acumulada en las zonas en aviso naranja podría ser de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Islas Baleares, esos 150 litros podrían caer en tan solo 5 o 6 horas.

Además de precipitaciones muy intensas, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento en las citadas áreas.

En aviso amarillo por vientos del nordeste muy intensos, con rachas de 50 a 60 kilómetros hora (fuerza 7) y olas de hasta 4 metros en el litoral están este domingo A Coruña, Girona, Castellón, Valencia, Mallorca, Ibiza, Formentera, Tarragona y Alicante.

Aemet advierte de que estas lluvias tan intensas pueden causar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

El episodio meteorológico viene determinado por el descuelgue y aislamiento de la dana Adam sobre el norte de la Península y su interacción con otro sistema de bajas presiones en el suroeste peninsular, mientras que la posición del anticiclón en las islas británicas contribuye a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares.

Cae el techo de un centro de salud

Entre otras situaciones, el paso de la dana ha provocado que una parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo en Málaga se haya caído tras la intensa lluvia de la madrugada de este domingo, se han inundado algunas zonas y ha obligado a reubicar sus Urgencias, sin que se hayan producido daños personales.

Este servicio se ha trasladado puntualmente al centro de salud de Cruz de Humilladero, en otra zona de la ciudad, donde los usuarios recibirán la atención necesaria, según ha informado la Junta de Andalucía.

Por otro lado, parte del falso techo de unos de los accesos peatonales del aparcamiento municipal de El Palo, en la zona este, se ha desprendido también, lo que ha dejado inhabilitado ese vial y se ha registrado entrada de agua, según han asegurado desde el Ayuntamiento.

De las 89 incidencias por el temporal registradas en Andalucía durante la madrugada, 73 de ellas se han concentrado en la provincia de Málaga, según ha indicado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y la zona de El Palo ha sumado precisamente buena parte de los avisos recibidos, con más de 50 incidentes, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

Avisos

Desde el Consistorio de Málaga han atendido cerca de cien avisos canalizados a través de del centro coordinador de emergencias 112 y llamadas a la centralita de bomberos 080 y una treintena de incidencias por la lluvia de la madrugada.

Se activó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (situación operativa 0) en Málaga con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante varias horas de esta pasada madrugada, sin que se hayan registrado daños personales.

Las incidencias se han producido principalmente en el distrito Este de la capital, con inundaciones en vehículos y viviendas, rescate de personas y desprendimientos de elementos de fachadas y ramas, entre otras.

Personal de la empresa municipal Limasam limpia las zonas afectadas y recolocan contenedores desplazados, con un operativo que se mantendrá durante toda la jornada, mientras operarios de la empresa municipal de aguas Emasa ha retirado materiales y repuesto tapas de alcantarillado arrastradas por el agua.

Bomberos y Policía Local han intervenido para atender incidencias registradas por la entrada de agua en viviendas, vehículos atrapados con sus ocupantes en balsas de agua que fueron auxiliados, elementos en peligro de desprendimiento de fachada y caída de ramas.

Aemet activó el aviso naranja por lluvias y tormentas hasta las 3:00 horas y el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Málaga se mantuvo hasta aproximadamente las 5:00 horas, al volver a nivel verde.

La agencia meteorológica mantiene aviso amarillo por lluvias en las zonas de Sol y Guadalhorce hasta las 21:59 horas de este domingo.

Efectivos de Bomberos, de tres parques de Málaga, han efectuado servicios por inundaciones en vehículos o caída de árboles, entre otros.

Han rescatado a una decena de personas del túnel del Peñón del Cuervo, en otros dos vehículos (uno en avenida Salvador Allende y otro en calle Robalo), en plaza Miramar de El Palo y en dos viviendas en pasaje Amaranto y Salvador Allende.

Estas actuaciones se han desarrollado en colaboración con la Policía Local, que movilizó a unidades de otras jefaturas de la ciudad tanto para atender incidencias como para realizar cortes y desvíos de tráfico y así evitar que los vehículos accedieran desde el centro de la ciudad o desde Rincón de la Victoria a zonas más afectadas por la acumulación de agua.