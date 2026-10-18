Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El ‘Bribon’ remonta en la última jornada y se lleva el Trofeo XacobeoEl ‘Bribon’ remonta en la última jornada y se lleva el Trofeo Xacobeo

Efe
18/10/2026 18:14
El rey emérito, este domingo en Sanxenxo
El rey emérito, este domingo en Sanxenxo
EFE/ Brais Lorenzo
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ‘Bribon’, con Jane Abascal a la caña ante la ausencia del rey Juan Carlos, conquistó este domingo el Trofeo Xacobeo en la clase 6 metros tras remontar al ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella en una emocionante jornada final, mientras que el ‘Alibaba II’ completó el podio tras superar al ‘Caprice’ de Guillermo Rodríguez.

La ría de Pontevedra ofreció unas magníficas condiciones para la competición, con vientos del nordeste de 15 nudos de media y rachas superiores a los 20 nudos.

La jornada dominical de la clase 6 Metros comenzó con todo por decidir. Tras las dos pruebas disputadas el sábado, el ‘Titia’ lideraba la clasificación provisional con un solo punto de ventaja sobre el ‘Bribon’, que añadió más emoción a la lucha por la victoria con su triunfo en la primera manga.

En la segunda, el barco liderado por el rey Juan Carlos, que siguió la competición desde la auxiliar, mantuvo su ritmo y volvió a marcar el paso en el campo de regatas, protagonizando un intenso duelo con el ‘Alibaba II’.

Ese rendimiento le permitió deshacer el empate con el ‘Titia’ y adjudicarse la victoria final del Trofeo Xacobeo con dos puntos de ventaja sobre el barco de Mauricio Sánchez-Bella.

El rey emérito volvió este sábado a la ría de Pontevedra para seguir desde una embarcación de paseo las regatas de la sexta serie de la Liga de 6 Metros, en la que el 'Bribón', su barco, aspira a conservar el primer puesto de la clasificación.

Juan Carlos I ha regresado a Galicia apenas unas semanas después de su última estancia en Sanxenxo. El jueves llegó al aeropuerto vigués de Peinador en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal). A su llegada le esperaba Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo personal del monarca, que ejerce de anfitrión durante sus visitas a la localidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vari Caramés posando en 2007 en la Galería Ana Vilaseco

Instamatic
Quintana
El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Casa del Pueblo

Una mujer sufre heridas tras ser atropellada en Montrove
Fran Moar
incendio Bens

Alarma por un incendio en Bens
Abel Peña
Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro

La Xunta flexibilizará las exigencias para el sector del taxi y eliminará la dedicación exclusiva de los conductores
Europa Press