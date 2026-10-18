El ‘Bribon’ remonta en la última jornada y se lleva el Trofeo XacobeoEl ‘Bribon’ remonta en la última jornada y se lleva el Trofeo Xacobeo

El rey emérito, este domingo en Sanxenxo EFE/ Brais Lorenzo

El ‘Bribon’, con Jane Abascal a la caña ante la ausencia del rey Juan Carlos, conquistó este domingo el Trofeo Xacobeo en la clase 6 metros tras remontar al ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella en una emocionante jornada final, mientras que el ‘Alibaba II’ completó el podio tras superar al ‘Caprice’ de Guillermo Rodríguez.

La ría de Pontevedra ofreció unas magníficas condiciones para la competición, con vientos del nordeste de 15 nudos de media y rachas superiores a los 20 nudos.

La jornada dominical de la clase 6 Metros comenzó con todo por decidir. Tras las dos pruebas disputadas el sábado, el ‘Titia’ lideraba la clasificación provisional con un solo punto de ventaja sobre el ‘Bribon’, que añadió más emoción a la lucha por la victoria con su triunfo en la primera manga.

En la segunda, el barco liderado por el rey Juan Carlos, que siguió la competición desde la auxiliar, mantuvo su ritmo y volvió a marcar el paso en el campo de regatas, protagonizando un intenso duelo con el ‘Alibaba II’.

Ese rendimiento le permitió deshacer el empate con el ‘Titia’ y adjudicarse la victoria final del Trofeo Xacobeo con dos puntos de ventaja sobre el barco de Mauricio Sánchez-Bella.

El rey emérito volvió este sábado a la ría de Pontevedra para seguir desde una embarcación de paseo las regatas de la sexta serie de la Liga de 6 Metros, en la que el 'Bribón', su barco, aspira a conservar el primer puesto de la clasificación.

Juan Carlos I ha regresado a Galicia apenas unas semanas después de su última estancia en Sanxenxo. El jueves llegó al aeropuerto vigués de Peinador en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal). A su llegada le esperaba Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo personal del monarca, que ejerce de anfitrión durante sus visitas a la localidad.