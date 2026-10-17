Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante por las lluvias

Una persona observa uno de los mensajes de alerta que ha enviado la Generalitat Valenciana EFE

La Generalitat Valenciana ha enviado, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, dos mensajes Es-Alert a la población, el primero a los habitantes del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta roja a partir de las 10:00 horas de este domingo por lluvias torrenciales.

Y un segundo a los del litoral norte e interior sur de Valencia, en aviso naranja alto a partir de esta noche, para que extremen las medidas de precaución.

El primero de los mensajes Es-Alert, enviado a las 14:40 horas, pide a los habitantes del litoral norte de Alicante y del litoral sur de Valencia que eviten desplazamientos, no crucen zonas inundables, respeten los cortes de tráfico y no realicen actividades en los lechos y sus proximidades; si se encuentran en zonas inundables, busquen zonas altas o suban a un piso superior y no se aproximen a paseos marítimos y zonas de costa.

Emergencias ha enviado, cinco minutos después, un segundo Es-Alert a la población del litoral norte e interior sur de Valencia, donde se ha establecido el nivel de alerta naranja alto a partir de las 00:00 horas de este domingo por la dana, con las mismas medidas de prevención.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante desde las 10:00 horas de mañana domingo hasta las 10:00 horas del lunes.

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Reunión de coordinación

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidido esta mañana una reunión de coordinación organizada por la Conselleria de Emergencias e Interior en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a la que han asistido representantes de todas las administraciones y servicios que intervienen en esta emergencia.

Valderrama ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar la precaución ante el aviso rojo por lluvias fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, que se prevé tengan una mayor afección en las comarcas de La Safor y la Martina Alta, aunque dependerá del flujo de los vientos.

Para este sábado hay avisos amarillos en toda la Comunitat Valenciana, que cambiarán a naranja a partir de las doce de esta noche en el litoral de Alicante y en la costa norte e interior sur de Valencia, por precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, 150 l/m2 en doce horas y de hasta 300 l/m2 en 24 horas, que supone "un riesgo importante para la ciudadanía", ha señalado Valderrama en declaraciones a los periodistas tras la reunión.

"Las lluvias pueden ser muy intensas en una hora y llegar a 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas", ha precisado el conseller.

En la reunión se ha informado de cómo se van a dimensionar los servicios y esta tarde-noche se va a establecer un dispositivo especial para "estar vigilantes de todos los cauces", de la situación en cada municipio y "poder trabajar con la mejor eficiencia y eficacia posible".

Unidad de seguimiento

En esta línea se ha constituido la unidad de seguimiento de riesgo, en la que están las unidades de Protección Civil de las subdelegaciones del Gobierno de Castellón, Alicante y Valencia, el Centro de Coordinación de Emergencias, las Confederaciones Hidrográficas y la Agencia Estatal de Metodología (Aemet).

Valderrama ha pedido extremar las medidas de precaución a partir de esta noche, no desplazarse si no es estrictamente necesario e informarse por los canales oficiales sobre la situación y los consejos a seguir.