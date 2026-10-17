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Sociedad

Condenan a una mujer por ocultar a doce migrantes en su casa en Ceuta, entre ellas una embarazada

Efe
17/10/2026 20:35
Un migrante duerme sobre un colchón en la barriada de El Príncipe, en Ceuta
Un migrante duerme sobre un colchón en la barriada de El Príncipe, en Ceuta
EFE/ Laura Rincón
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Un juzgado de Ceuta ha condenado a un año de prisión a la mujer que era propietaria de una casa patera en la que se ocultaban doce migrantes en condiciones de insalubridad, entre ellos una embarazada en avanzado estado de gestación, y que estaban en la ciudad desde la entrada masiva de julio.

Según ha informado a EFE el instituto armado, la condena de un año de prisión se ha impuesto tras un acuerdo entre las partes después de que la mujer reconociera su culpabilidad en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La mujer era la propietaria de una vivienda en la barriada del Príncipe Alfonso y en el momento de la intervención de la Guardia Civil no estaba en su interior y se presentó horas después voluntariamente en la Comandancia de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses y medio desde la entrada masiva de miles de personas a través del litoral ceutí

Sin los grandes asentamientos, empieza la actuación policial en los barrios de Ceuta

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En su vivienda fueron localizados doce migrantes, todos ellos escondidos en un reducido espacio y entre los que había una mujer embarazada.

Todos los migrantes llevaban en la ciudad desde finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva por el paso fronterizo.

Los agentes han destacado las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que se encontraban estas personas dentro de la vivienda.  

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