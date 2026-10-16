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Sociedad

Matan a dos hermanastros en Mataporquera (Cantabria) 

Efe
16/10/2026 13:19
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, atiende a los medios sobre el homicidio ocurrido en Mataporquera
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, atiende a los medios sobre el homicidio ocurrido en Mataporquera
EFE
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Dos hermanastros de 24 y 26 años han muerto este viernes en Mataporquera (Cantabria) tras ser agredidos con un arma blanca presuntamente por un vecino de 52 años, que ha sido detenido como autor del doble homicidio.

Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado ha sido trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Valdecilla, en Santander.

Los hechos han ocurrido pasadas las 4 de la madrugada, momento en que las fuerzas de seguridad han recibido varias llamadas que alertaban de que se estaba produciendo una discusión en Mataporquera.

El exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), Javier Sánchez, y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (Zaragoza). EFE/Toni Galan

Detenidos la hija y su pareja por la muerte del exsecretario de UAGA de Aragón y su mujer

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Los fallecidos y el hombre detenido no tenían relación familiar pero sí eran vecinos.

Según las mismas fuentes, uno de los jóvenes estaba en la vía pública y fue atendido por los servicios sanitarios antes de ser trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa donde ha muerto.

Su hermanastro se encontraba en la entrada de su domicilio, donde ha fallecido.

El presunto homicida ha sido detenido a las 8:30 horas en su domicilio, a donde accedieron los agentes de la Guardia Civil con la preceptiva autorización judicial.

Los agentes han hallado en el lugar un arma blanca con restos de sangre que ha sido intervenida para su análisis por si pudiera ser la utilizada en la agresión.

El detenido tiene varios antecedentes

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha informado de que el detenido tiene numerosos antecedentes, denuncias, "problemas de convivencia" y "algún problema de psiquiatría; eso lo podemos confirmar".

De momento se desconoce cuál ha sido el motivo de la discusión que ha acabado con la vida de los dos jóvenes, aunque se sabe que en la tarde de este jueves hubo un incidente entre estas tres personas.

El delegado del Gobierno ha agradecido su labor a los agentes que han trabajado para dar con el presunto autor de los homicidios. "Mi agradecimiento por la rápida respuesta", ha destacado. 

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