Los maquinistas convocan a una huelga de 24 horas en Renfe, el jueves 29 de octubre 

Un grupo de pasajeros en un andén Archivo El Ideal Gallego

El Sindicato de Maquinistas Semaf ha acordado convocar una huelga de 24 horas el próximo 29 de octubre en todas las empresas del Grupo Renfe tras constatarse el "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria.

El sindicato ha anunciado esta convocatoria dirigida a todo el personal de conducción en un comunicado este viernes, en el que explica que se ha llegado a este acuerdo tras resultar infructuosa la vía previa de la Comisión de Conflictos.

Semaf asegura que en una reciente reunión mantenida este viernes con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe se constató el "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

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Por su parte, Renfe ha argumentado este viernes que las medidas cuya ejecución correspondía a la compañía han sido desarrolladas íntegramente y que buena parte de las reivindicaciones utilizadas para justificar esta movilización exceden, a su juicio, del ámbito competencial de la empresa ferroviaria.

Renfe ha reiterado que ha cumplido la totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, acuerdo que permitió la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero, ha explicado en un comunicado.

Las actuaciones comprometidas por la empresa ferroviaria han sido ya ejecutadas, dice Renfe, y que de las 24 medidas restantes fuera de su ámbito, 17 ya se han ejecutado y en las 7 restantes se continúa avanzando a través de los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos.

En Semaf "hicimos nuestro trabajo desde el primer día presentando propuestas para cada mesa, pero la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos", explica el sindicato de maquinistas.

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De hecho, Semaf considera que la lentitud burocrática es una "excusa inaceptable" al creer que si hay voluntad son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas.

En materia de empleo, Renfe asegura que ha cumplido el compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores destinada a reforzar la operación ferroviaria.

Reclamaciones de Semaf

El sindicato reclama protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción.

Asimismo, exige soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastramos en el material rodante y pide que se desbloqueen los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

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En el comunicado, Semaf reclama que se aplique lo acordado el pasado 7 de mayo en relación con las nuevas promociones, para que quienes entren al ferrocarril lo hagan como maquinistas de entrada en capacitación.

Por último, los maquinistas exigen que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los profesionales que se ven envueltos en un arrollamiento.

Esta convocatoria se suma a la a la anunciada por Semaf en la compañía de alta velocidad Ouigo, donde ha convocado seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre.