León XIV habla desde el hospital con Putin para reclamarle una tregua y ofrecerle diálogo

El Papa León XIV (c) celebra una misa, este viernes, en el Hospital Gemelli de Roma EFE/ Vatican Media Press

El Papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

Durante la conversación, el pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Así, el Papa pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

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Más temprano El Vaticano había publicado las primeras imágenes de León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.

En las fotografías, tomadas al mediodía del viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, el Papa se muestra con un aparente buen aspecto.

En la imagen se ve al Papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

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En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, que "en ese momento se encontraba libre de servicio", según ha precisado el Vaticano. También asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, el Papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.

Los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.