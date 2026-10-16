Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Isabel Allende: "Ganar el Planeta es ganar el Nobel"

La escritora chilena asegura que en Estados Unidos, donde vive, la situación es "desesperada para gente como yo, que está en contra de Trump"

X. Fandiño
X. Fandiño
16/10/2026 06:00
Sergio Hernández e Isabel Allende, premio Planeta 2026
Sergio Hernández e Isabel Allende, premio Planeta 2026
Alejandro García/EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La escritora chilena Isabel Allende, flamante Premio Planeta, ha asegurado este jueves, en la rueda de prensa posterior a que el jurado desvelase la autoría real y el título definitivo de la novela más votada (Luz Ventura y 'Los que faltan'), que "la gente tiene mala memoria y hay tendencia a idealizar los autoritarismos", una realidad que también percibe en el país en el que reside hace unos años, Estados Unidos, donde la situación, dijo, "es desesperada para la gente como yo, que está en contra de Trump". 

La escritora chilena no esquivó ninguna pregunta. Su condición de exiliada tras el golpe de Estado que acabó con la vida de su tío, Salvador, ha estado siempre muy presente en su literatura. Con 'La hora antes del alba', que será el título con el que se venda la novela con la que, incidió, cierra el universo que comenzó hace más de cuatro décadas con 'La casa de los espíritus', vuelve a abordar la represión y sus consecuencias. "Durante más de cuatro décadas he imaginado la vida de Alba [la nieta] en los tiempos de terror no solo de Chile sino de gran parte de América Latina. He imaginado la vida de la gente durante toda aquella época. En Chile no hubo guerra; pasamos de una democracia a una dictadura en 24 horas y entramos en una realidad que era muy difícil imaginar. Y así metí a Alba en mi cabeza". 

Allende recordó que en la vida, y también en la política, "todo es temporal" y, aunque "solemos pensar que todo es cíclico, la realidad es que caminamos en espiral; no vamos hacia atrás, evolucionamos, y lo que sembramos no se pierde". Con todo, reconoció que la gente "tiene mala memoria" y que "hay una tendencia a idealizar los autoritarismos y a los caudillos", reiterando su "temor político" por la deriva que se está produciendo, también donde vive actualmente, si bien con matices: "Ahora no es ese temor personal y físico que sentía cuando tenía treinta años y dos niños pequeños. Es diferente; soy una vieja en Estados Unidos que si la la deportan podría irse a otro sitio porque no tengo niños pequeños". 

Por último, la ganadora del premio y del millón de euros que comporta también habló del cambio de estilo a lo largo de su trayectoria. "En los años 80 era el boom de la literatura latinoamericana, del realismo mágico, del barroquismo expresivo, de la épica, pero este tiempo la novela ha cambiado. Ahora vivo en Estados Unidos, donde se estila una novela más concisa y directa. He cambiado, vivo en otra lengua, pero el cariño por mis personajes, que son los mismos, ha crecido durante este tiempo". "Para mí", concluyó, "ganar el Planeta es ganar el Nobel. Es prestigio".  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sergio Hernández e Isabel Allende, premio Planeta 2026

Isabel Allende: "Ganar el Planeta es ganar el Nobel"
X. Fandiño
Asamblea de la Agrupacion local del PSOE

Las generales ponen de relieve la escasa influencia del PSOE local
Abel Peña
Productos frescos en un supermercado Gadis

La apuesta sostenible de Gadis: producto de proveedores locales, reciclaje y ahorro energético
Iván Aguiar
Ana López Fernández, ante su escuela de inglés en la calle Pígara

Ana López, emprendedora en O Temple: “Cuando abrí decían que no duraría y van 25 años”
Noelia Díaz