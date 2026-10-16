Isabel Allende: "Ganar el Planeta es ganar el Nobel"

Sergio Hernández e Isabel Allende, premio Planeta 2026 Alejandro García/EFE

La escritora chilena Isabel Allende, flamante Premio Planeta, ha asegurado este jueves, en la rueda de prensa posterior a que el jurado desvelase la autoría real y el título definitivo de la novela más votada (Luz Ventura y 'Los que faltan'), que "la gente tiene mala memoria y hay tendencia a idealizar los autoritarismos", una realidad que también percibe en el país en el que reside hace unos años, Estados Unidos, donde la situación, dijo, "es desesperada para la gente como yo, que está en contra de Trump".

La escritora chilena no esquivó ninguna pregunta. Su condición de exiliada tras el golpe de Estado que acabó con la vida de su tío, Salvador, ha estado siempre muy presente en su literatura. Con 'La hora antes del alba', que será el título con el que se venda la novela con la que, incidió, cierra el universo que comenzó hace más de cuatro décadas con 'La casa de los espíritus', vuelve a abordar la represión y sus consecuencias. "Durante más de cuatro décadas he imaginado la vida de Alba [la nieta] en los tiempos de terror no solo de Chile sino de gran parte de América Latina. He imaginado la vida de la gente durante toda aquella época. En Chile no hubo guerra; pasamos de una democracia a una dictadura en 24 horas y entramos en una realidad que era muy difícil imaginar. Y así metí a Alba en mi cabeza".

Allende recordó que en la vida, y también en la política, "todo es temporal" y, aunque "solemos pensar que todo es cíclico, la realidad es que caminamos en espiral; no vamos hacia atrás, evolucionamos, y lo que sembramos no se pierde". Con todo, reconoció que la gente "tiene mala memoria" y que "hay una tendencia a idealizar los autoritarismos y a los caudillos", reiterando su "temor político" por la deriva que se está produciendo, también donde vive actualmente, si bien con matices: "Ahora no es ese temor personal y físico que sentía cuando tenía treinta años y dos niños pequeños. Es diferente; soy una vieja en Estados Unidos que si la la deportan podría irse a otro sitio porque no tengo niños pequeños".

Por último, la ganadora del premio y del millón de euros que comporta también habló del cambio de estilo a lo largo de su trayectoria. "En los años 80 era el boom de la literatura latinoamericana, del realismo mágico, del barroquismo expresivo, de la épica, pero este tiempo la novela ha cambiado. Ahora vivo en Estados Unidos, donde se estila una novela más concisa y directa. He cambiado, vivo en otra lengua, pero el cariño por mis personajes, que son los mismos, ha crecido durante este tiempo". "Para mí", concluyó, "ganar el Planeta es ganar el Nobel. Es prestigio".