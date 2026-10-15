Isabel Allende gana el Planeta con una novela que "cierra el universo de 'La casa de los espíritus'

La escritora chilena Isabel Allende, acompañada por los reyes de España, tras recibir el Premio Planeta EFE/ Alejandro García

Isabel Allende (Lima, 1942) es el nuevo premio Planeta, el número 75. Su obra 'Los que faltan', presentada con el seudónimo de Luz Ventura y con el título real de 'La hora antes del alba', ha sido la favorita del jurado, formado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen.

Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, que han elegido este jueves, día de Santa Teresa, en una sucesión de votaciones que concluyeron con un mano a mano con 'Los caminantes' (el título real es 'La añoranza') presentada con el seudónimo de Martín Guerrero, que resultó ser el valenciano Sergio Hernández, un referente en el género del cómic.

Más de 1.300 personas han asistido a una gala presidida por los Reyes que se ha celebrado en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La expectación generada obligó a la organización a buscar un lugar alternativo más amplio, pues 75 años no se cumplen todos los días. De hecho, ha sido la edición del récord de originales presentados, 1.424, al galardón literario mejor dotado económicamente en lengua española, un millón de euros.

Galicia en el Premio Planeta: "Tenía todas las esperanzas de ganarlo, de lo contrario no me hubiera presentado" Más información

La novela ganadora, como explicó el jurado este miércoles en la presentación de las finalistas, es "una voz contra la opresión" y narra la historia de una joven torturada por la dictadura de su país, que vuelve embarazada a la casa familiar para, a partir de entonces, dedicarse ao ayudar a los más desfavorecidos. Allende salió emocionada al escenario un explicó que la historia conecta con 'La casa de los espíritus' y su protagonista, Alba. "En estos 45 años he recibido muchas cartas preguntándome por ella, y eso ha estado en el aire todo este tiempo. Esta novela es el cierre del universo de 'La casa de los espíritus'".

Allende ha señalado que el detonante que la ha llevado a escribir la novela es "la amenaza que están sufriendo muchas democracias", reafirmando de este modo su compromiso permanente con la libertad, desde que se vio obligada a abandonar Chile con el golpe de Pinochet.