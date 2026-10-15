Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Isabel Allende gana el Planeta con una novela que "cierra el universo de 'La casa de los espíritus'

Xosé Fandiño
Xosé Fandiño
15/10/2026 23:17
La escritora chilena Isabel Allende, acompañada por los reyes de España, tras recibir el Premio Planeta
La escritora chilena Isabel Allende, acompañada por los reyes de España, tras recibir el Premio Planeta
EFE/ Alejandro García
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Isabel Allende (Lima, 1942) es el nuevo premio Planeta, el número 75. Su obra 'Los que faltan', presentada con el seudónimo de Luz Ventura y con el título real de 'La hora antes del alba', ha sido la favorita del jurado, formado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen.

Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, que han elegido este jueves, día de Santa Teresa, en una sucesión de votaciones que concluyeron con un mano a mano con 'Los caminantes' (el título real es 'La añoranza') presentada con el seudónimo de Martín Guerrero, que resultó ser el valenciano Sergio Hernández, un referente en el género del cómic.

Más de 1.300 personas han asistido a una gala presidida por los Reyes que se ha celebrado en el pabellón 1 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La expectación generada obligó a la organización a buscar un lugar alternativo más amplio, pues 75 años no se cumplen todos los días. De hecho, ha sido la edición del récord de originales presentados, 1.424, al galardón literario mejor dotado económicamente en lengua española, un millón de euros.

Camilo José Cela y Ángeles Caso, ganador y finalista 1994

Galicia en el Premio Planeta: "Tenía todas las esperanzas de ganarlo, de lo contrario no me hubiera presentado"

Más información

La novela ganadora, como explicó el jurado este miércoles en la presentación de las finalistas, es "una voz contra la opresión" y narra la historia de una joven torturada por la dictadura de su país, que vuelve embarazada a la casa familiar para, a partir de entonces, dedicarse ao ayudar a los más desfavorecidos. Allende salió emocionada al escenario un explicó que la historia conecta con 'La casa de los espíritus' y su protagonista, Alba. "En estos 45 años he recibido muchas cartas preguntándome por ella, y eso ha estado en el aire todo este tiempo. Esta novela es el cierre del universo de 'La casa de los espíritus'".

Allende ha señalado que el detonante que la ha llevado a escribir la novela es "la amenaza que están sufriendo muchas democracias", reafirmando de este modo su compromiso permanente con la libertad, desde que se vio obligada a abandonar Chile con el golpe de Pinochet.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La escritora chilena Isabel Allende, acompañada por los reyes de España, tras recibir el Premio Planeta

Isabel Allende gana el Planeta con una novela que "cierra el universo de 'La casa de los espíritus'
Xosé Fandiño
XXXIV edición de los Juegos Florales

Hugo de Lafuente gana el premio senior de la XXXIV edición de los Juegos Florales María Pita
Redacción
El ideal gallego

Más de una quincena de heridos por un accidente en la salida francesa del Eurotúnel
EFE
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscaba refugio
Iván Aguiar