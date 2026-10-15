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Sociedad

Galicia en el Premio Planeta: "Tenía todas las esperanzas de ganarlo, de lo contrario no me hubiera presentado"

Camilo José Cela fue en 1994 el último escritor gallego en alzarse con el galardón

X. Fandiño
X. Fandiño
15/10/2026 10:48
Camilo José Cela y Ángeles Caso, ganador y finalista 1994
Camilo José Cela, con Ángeles Caso y José Manuel Lara, en la edición de 1994
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Galicia ha dejado su huella en el Premio Planeta a lo largo de estos primeros 75 años de vida del galardón que este jueves se vuelve a fallar. Son varios los ganadores que nacieron en Galicia y también varios los que, sin haber nacido en la comunidad autónoma, estaban muy vinculados con ella por ascendencia.

El abogado coruñés Fernando Bermúdez de Castro (1923-1999) fue el primer gallego ganador del premio. Corría 1958, la séptima edición, cuando el jurado le concedió la máxima distinción por su novela 'Pasos sin huellas', la historia de un estudiante gallego en Londres. El caso de Bermúdez de Castro es realmente singular. Tras conseguir el galardón, se retiró de la vida pública y no publicó nada más, si bien escribió al menos otras quince obras que permanecen inéditas por su propio deseo. 

Tuvieron que pasar tres décadas para que el Planeta aterrizara de nuevo en Galicia. No obstante, antes, en 1979, el barcelonés Manuel Vázquez Montalbán, hijo de gallego y muy vinculado a esta tierra (también en lo profesional, como jurado del certamen de poesía Leliadoura de la editorial Sotelo Blanco) logró el reconocimiento con 'Los mares del Sur'. En 1988, el premio fue para el ferrolano Gonzalo Torrente Ballester por 'Filomeno, a mi pesar', con Ricardo de la Cierva de finalista por 'El triángulo. Alumna de la libertad'. Entonces, la cuantía para el ganador era de 20 millones de pesetas. En la rueda de prensa posterior, el autor de 'La saga/fuga de JB' aseguró que "al tener la novela escrita, un día pensé que podría presentarme y, como no hay ninguna ley que lo impida, lo hice. Las razones económicas también son importantes. Soy un modesto catedrático jubilado y tengo que buscar el dinero donde sea porque todavía tengo siete de mis once hijos en casa". 

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Torrente Ballester, atendiendo a los medios tras ganar el premio
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El siguiente ganador, el último hasta la fecha, no tardó demasiado en llegar. Fue en 1994 y su nombre, Camilo José Cela, absolutamente consagrado tras conseguir cinco años antes (en 1989) el Nobel de Literatura. El jurado del Planeta eligió 'La cruz de San Andrés', una obra en la que el padronés de Iria Flavia tenía depositada toda su confianza. "Tenía todas las esperanzas de ganar el Planeta, de lo contrario no me hubiera presentado", dijo entonces. 

A partir de ahí no ha habido escritor o escritora nacida en Galicia que haya logrado el Planeta, pero sí descendientes. Es el caso de Espido Freire, en 1999, con 'Melocotones helados' y, más recientemente, en 2023, la periodista Sonsoles Ónega, hija de Fernando Ónega, con 'Las hijas de la criada', ambientada, por cierto, en Galicia. Muy cerca de ganarlo fue la compostelana Ángela Banzas, en la pasada edición de 2025, con 'Cuando el viento hable', que fue finalista, por detrás de Juan del Val y su obra 'Vera, una historia de amor'. 

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