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Sociedad

Así será el calendario laboral de 2027

Efe
13/10/2026 10:09
Calendario laboral para el 2027
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El año 2027 tendrá doce días que serán festivos en España, de los que nueve son comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario laboral publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las fiestas nacionales no sustituibles figuran ocho fechas: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Día de la Constitución, Inmaculada Concepción y Navidad.

A estos días se suma la Epifanía del Señor (6 de enero), una fiesta nacional que las comunidades autónomas pueden sustituir por otra tradicional, pero que ninguna ha cambiado para 2027.

Fines de semana largos para Todos los Santos y la Constitución

El año comenzará con un festivo en viernes, el 1 de enero, al igual que el Viernes Santo, el 26 de marzo.

En lunes caerán el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, lo que permitirá prolongar el fin de semana en ambas fechas.

Por su parte, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 25 de diciembre, Navidad, caerán en sábado, mientras que el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, será domingo.

La mayoría de las comunidades autónomas, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, celebrarán también el Jueves Santo, el 25 de marzo.

Entre las fiestas autonómicas y sustituibles, seis comunidades han preferido festejar el día siguiente a la Asunción de la Virgen (lunes 16 de agosto): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid.

Por otro lado, celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

El Lunes de Pascua (29 de marzo) será festivo en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (27 de mayo) y Cataluña, San Juan (24 de junio).

A estas fechas se añaden las festividades propias de cada comunidad autónoma y hasta dos fiestas locales por municipio.

La relación de festividades comunes a todo el país del año que viene es la siguiente:

1 de enero: Año Nuevo (Viernes)

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles)

26 de marzo: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (domingo)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes)

6 de diciembre: Día de la Constitución (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)

25 de diciembre: Natividad del Señor (sábado).

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