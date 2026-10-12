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Sociedad

El papa será hospitalizado el martes al mediodía para ser operado del nódulo en el pulmón

Efe
12/10/2026 14:20
Visita del papa León a España (12.06)
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El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina" y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias esta mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

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