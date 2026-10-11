El papa anuncia que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en fase "muy inicial"

El papa León XIV EFE

El papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse "en los próximos días" de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase "muy inicial y bien localizado", afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".