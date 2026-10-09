¿Por qué el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad?

Bandera española Info Veritas

Seguro que muchos ciudadanos tienen marcada en su calendario la Fiesta Nacional de España, conocida actualmente como el Día de la Hispanidad. No es para menos, ya que desde hace años es una de las jornadas no laborales del calendario. Su origen se remontan a 1892. Ese año, el gobierno de Antonio Cánovas del Catillo, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, desde el Círculo Mercantil de la Corte, solicitó a la reina regente María Cristina de Habsburgo que declararse fiesta nacional el día en que se descubrió el Nuevo Mundo. Es decir, el 12 de octubre de 1492.

Esta petición se consultó con las países latinoamericanos, así como con Italia, de donde se cree que Colón era originario. Así lo leemos en la Gaceta de Madrid número 262 del 25 de septiembre de 1892. “Pero antes de ponerla en práctica, consideró oportuno indagar el parecer de todas las naciones americanas, así como el de Italia, patria de Colón, para ver si, de común acuerdo, podía revestir aquel homenaje mayor importancia. Casi todos los Gobiernos de América se han adherido ya á la idea en principio, así el de los Estados Unidos como los de las Repúblicas hispano americanas, con cortas excepciones, tal vez hijas de pasajeras circunstancias, que no han de impedir probablemente una unánime resolución, y, por su parte, el Gobierno de S. M. el Rey de Italia también ha acogido la invitación del de V. M. del modo más cordial y satisfactorio. No titubea, pues, ya el Ministro que suscribe en proponer á V. M. que, lo mismo en la Península que en las provincias ultramarinas, se celebre como fiesta nacional el próximo 12 de Octubre, en atención al Centenario del descubrimiento de América, y sin perjuicio de que la Corona con las Cortes puedan declararla perpetua después. Fundado en las precedentes consideraciones, tengo la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto” (sic).

La respuesta de la reina regente María Cristina de Hasburgo fue aceptar esta fecha. “Se declara día de fiesta nacional el 12 de Octubre del presente año, en que se celebra el aniversario del descubrimiento de América”, publica la misma gaceta.

¿Por qué el día 12 de octubre?

En un artículo que publica la Biblioteca Nacional de España (BNE) y escrito por Antonio García Jiménez sobre curiosidades y orígenes de esta efeméride, detallan que existió controversia al elegir la fecha exacta para conmemorar la celebración. “Hay una curiosa anécdota en relación con la elección de la fecha porque hubo quien dijo si no sería más acertado que fuera el día 21 y no el 12 por los días que se restaron al calendario en 1582 con motivo de la reforma promovida por el Papa Gregorio XIII”, relatan.

Y es que debido a la modificación que originó el calendario gregoriano, a partir de 1582, la fecha exacta en la que Colón hubiese llegado a Nuevo Mundo coincidía con el 21 de octubre. Sin embargo, al ser España una nación católica se acordó establecer el 12 de octubre como el día para declarar la fiesta nacional, dado que seguía las directrices del calendario del papa Gregorio XIII.

¿Cómo se celebró la primera fiesta nacional del 12 de octubre?

En el mismo artículo de García Jiménez se explica que el recorrido en la ciudad de Madrid tuvo una duración de dos horas. “Hasta 17 bandas recorrieron separadamente y durante dos horas la ciudad. Hubo un desfile escolar por Recoletos y se depositaron coronas de flores en la estatua a Colón”.

La estatua de Colón, según la página de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, data de 1862, 30 años antes de seleccionar este día. “Después la marcha continuó por la Castellana hasta el monumento a Isabel la católica”, relatan desde la Biblioteca Nacional.

Un recorrido similar al que se celebra actualmente, aunque ahora sea más corto. “Se realizará a lo largo del Paseo del Prado y Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón”, publica el Ministerio de Defensa.

¿En qué momento las Fuerzas Armadas tomaron tanto protagonismo?

La Biblioteca Nacional de España detalla que en sus inicios esta festividad tenía un carácter “cívico”. Sin embargo, la Guerra en Marruecos y el protagonismo que tuvo el ejército durante la década de 1920, consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera, contribuyeron “a que el ejército empezara a tener un protagonismo destacado en esta fiesta nacional”, puntualiza García Jiménez.

En el desfile de 1935, destacan en el mismo artículo, “las fuerzas aéreas pertenecientes a la escuadra número 1, de Getafe, volaron en cuatro escuadrillas que sumaban en total 36 aviones. La exhibición aérea fue entonces, como ahora, uno de los elementos más atractivos del desfile”.

¿Cuándo se empezó a llamar Día de la Hispanidad?

Esta denominación para la fiesta del 12 de octubre también empezó a tomar forma en los años 20. La BNE cuenta que fue “una iniciativa del sacerdote Zacarías de Vizcarra que recogió el escritor y embajador en Argentina Ramiro de Maeztu”. La revista Hispanidad recogía, el 12 octubre de 1935, las palabras de Maeztu a este respecto.

“Lo que me hizo enamorarme de la palabra Hispanidad cuando vi que el sacerdote español Sr. Vizcarra la proponía para sustituir a la de raza, para la fiesta del 12 de Octubre, es la pluralidad que lleva implícita, por analogía a la de Cristiandad, con mayúscula, pues así como Cristiandad es el conjunto de los pueblos cristianos, Hispanidad sería también el conjunto de los pueblos hispánicos, dando a esta palabra un sentido latino y general”.

Según esto, la festividad guardaba también un componente religioso. Ya que “en esos años la Virgen de Guadalupe era Reina de la Hispanidad, título que más tarde ostentaría igualmente la Virgen del Pilar, cuya fiesta se celebraba tradicionalmente” también en la misma fecha, destacan desde la biblioteca.

¿Cuándo se convierte oficialmente en la Fiesta Nacional Española?

“Hacer oficial la fiesta quería decir que pasaba a ser un día inhábil a efectos laborales”, explica García Jiménez en la web de la BNE. Según el mismo artículo, esta efeméride se oficializa por petición iberoamericana en 1918. Ese mismo año se propagó la conocida como gripe española, por lo que esta festividad quedó eclipsada por la crisis sanitaria.

En 1987, con la democracia ya instaurada en España, esta festividad obtuvo el nombre de Fiesta Nacional de España, según la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre. Desde la BNE, explican que, en el quinto centenario de la llegada de Colón a América, en 1992, no se mencionó la palabra descubrimiento como en el cuarto centenario. Porque la sensibilidad ha cambiado, actualmente se conmemora el Encuentro de Dos Mundos.

Cabe destacar, como antecedente, que hasta 1981, como estipula el Real Decreto 3217/1981, de 27 de noviembre, por el que se establecen normas para la celebración del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad, y desde 1913, esta fecha era conocida como Día de la Raza.

Faustino Rodríguez-San Pedro Díaz-Argüelles, presidente de la Unión Iberoamericana propuso una celebración que uniera a España con Iberoamérica. Se eligió el 12 de octubre, denominándolo el Día de la Raza. “Por el mestizaje que nació del encuentro entre esos dos grupos culturales tan diferentes, por un lado, la raza blanca española y por el otro la indígena, iniciando con ello la unión entre Europa y América y que también se le conoce como el ‘Encuentro de dos mundos’”, explican en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.