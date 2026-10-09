Los reyes se reunirán con la sociedad ceutí y homenajearán a los migrantes fallecidos

Varios de los migrantes que permanecen sin alojamiento, este viernes, en las calles de Ceuta Laura Rincón (Efe)

Los reyes Felipe VI y Letizia pasarán la noche del próximo día 13 en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día, en el que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los personas migrantes fallecidas en el mar a finales del pasado mes de julio durante la entrada masiva.

La Casa Real publicó este viernes la agenda que desarrollarán los reyes en su primera visita oficial para apoyar a los ceutíes. Así, Felipe VI y Letizia llegarán a las 12.30 horas al Ayuntamiento, donde serán recibidos por las autoridades locales, mantendrán una reunión de trabajo, recibirán las llaves de la ciudad y tendrán otro encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Acto ecuménico

Posteriormente, visitarán el Colegio Vicente Alexandre y a las seis de la tarde participarán en un acto ecuménico de homenaje a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterrada la mayoría de los migrantes fallecidos hallados en el mar esos días.

La agenda de los reyes en Ceuta se cerrará con un encuentro a las 19.00 horas en el Parador con la sociedad de la ciudad autónoma a la que el monarca ofrecerá unas palabras.

Los reyes pernoctarán en Ceuta y desde allí se dirigirán el día 14 a Melilla, indicaron fuentes del palacio de la Zarzuela, en lo que supone la primera ocasión en democracia en la que un jefe de Estado pernocta en la urbe.

En el viaje que realizaron Juan Carlos I y doña Sofía en noviembre de 2007, pernoctaron en Málaga después de visitar Ceuta y antes de trasladarse a Melilla.

Y de los presidentes del Gobierno, el único que durmió en Ceuta durante algún viaje oficial a la ciudad autónoma fue José Luis Rodríguez Zapatero, en enero de 2006.

En Melilla

En Melilla, los reyes comenzarán los actos a las 11.45 horas del miércoles 14 con una visita a la Asamblea de Melilla. Visitarán por la tarde al colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas y, a las 17.45 horas, tendrán un encuentro con una representación de la sociedad melillense, donde Felipe VI también pronunciará un discurso.

Además, el día antes, el próximo lunes día 12, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional en el Palacio Real.

Se trata de un gesto que realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana en 2024. En las visitas a Ceuta y Melilla, consensuadas con el Gobierno, los reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Llamamiento

En este contexto, el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que salga a las calles con motivo de la visita de los reyes, una jornada que califico como uno de los momentos más importantes de la historia de esta ciudad española situada en el norte de África.

A través de un bando municipal difundido por el Gobierno ceutí, Vivas apeló al sentimiento de pertenencia a España y al respaldo a la Corona para pedir una participación multitudinaria en el recibimiento a los reyes, cuya presencia en Ceuta adquiere una especial relevancia en el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

Vivas aseguró que Ceuta vivirá “uno de los momentos más felices y trascendentes de toda su historia” y expresó su convencimiento de que la visita quedará grabada “con letras de oro” en la memoria colectiva de los ceutíes.

Mensaje institucional

En su mensaje institucional, Vivas destacó la fidelidad que, a su juicio, los habitantes de Ceuta han demostrado a España a lo largo de los siglos y consideró que la llegada de Felipe VI y Letizia representa una oportunidad excepcional para reafirmar ese vínculo histórico.

El mandatario ceutí también subrayó que la estancia de los reyes permitirá trasladarles directamente las inquietudes, preocupaciones y aspiraciones de una ciudad que afronta una situación extraordinaria tras los acontecimientos migratorios de finales de julio.

El bando concluye con una invitación expresa a todos los ciudadanos para que participen en los actos de recibimiento y manifiesten públicamente su afecto y respeto hacia la institución monárquica.

“¡Ceutíes! Acudid todos, el próximo martes, a rendir vuestro homenaje de adhesión, respeto y cariño a SS.MM. los Reyes de España”, proclamó Vivas, quien consideró que la presencia de los ciudadanos constituirá también una muestra de compromiso con Ceuta y con España.

La visita se produce en un momento de especial sensibilidad política y social, tras más de dos meses marcados por la crisis migratoria, el despliegue extraordinario de recursos estatales y las peticiones de las autoridades locales para reforzar la seguridad y la atención a la ciudad.