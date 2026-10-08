Bono pidió ayuda a Rosalía con las palabras en español de su último disco

Rosalía, en un concierto de la gira de su último disco, ‘Lux’, el pasado julio en Colombia Paula Cabaleiro (Efe)

La cantante Rosalía ha revelado que tuvo una conversación con el líder de U2, Bono, cuando éste estaba componiendo la canción ‘The Mirror Maker (Rosalía)’, en cuyo título incluyó precisamente el nombre de la artista española, y el resto del nuevo álbum.

En una entrevista en el popular programa estadounidense que conduce Jimmy Fallon, la cantante dijo que no conocía al artista irlandés en persona, pero que le escribió y le habló de la canción ‘The Mirror Maker’, al tiempo que le preguntaba sobre el significado que tenían algunas palabras en español.

Precisamente, el próximo disco de U2, que será lanzado el 13 de noviembre, lleva un título en español ‘Carnaval de Luz’ y hace guiños en todo el álbum a este idioma que también incluye el nombre de Rosalía en una de las canciones.

“Es increíble que Bono se haya inspirado en ti”, le dijo Fallon a la cantante, quien entre risas señaló que todo le parecía una locura, al tiempo que calificaba al irlandés de “leyenda” y cantaba el éxito ‘With Of Without You'.

“Me preguntó si conocía la palabra ‘mamoley’ o algo así y yo no conocía esa palabra, no sabía qué significaba, pero lo busqué y no encontré que tuviera significado en español”, precisó la autora de ‘Lux’, su último álbum nominado a ocho premios Grammy latinos.

“No sé (no conozco la palabra), pero siéntete libre para inventar tu propio lenguaje”, le contestó Rosalía a Bono.

Las declaraciones de la artista catalana se producen después de que Bono afirmara que el tema de su próximo álbum que hace referencia en el título a Rosalía no solo se inspira en ella, sino que la celebra como una “artista extraordinaria”.

Bono, de 66 años, despejó finalmente la incógnita sobre esa cuestión que había inundado las redes sociales al confesar que no se sentía cómodo publicando la canción sin el permiso de la propia Rosalía, así que llegó a ella después de pedirle consejo a la actriz española Penélope Cruz –quien es amiga común de ambos–, que finalmente le animó a llamarla.

El músico irlandés confesó además que el tema habla sobre lidiar con el narcisismo y la facilidad de “perderse en el espejo”, mientras hay artistas que van más allá y quieren “atravesarlo” para ver qué hay al otro lado. “Rosalía es una de ellas”, dijo.