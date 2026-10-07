Kenso Soai, nuevo nobel de Química japonés por un experimento "espectacular"

Kenso Soai, premio Nobel de Química EFE

El investigador Kenso Soai se convirtió este miércoles en el segundo japonés consecutivo en recibir el Premio Nobel de Química por desarrollar lo que la Academia sueca describe como "uno de los experimentos químicos más espectaculares jamás realizados".

Soai, que es actualmente profesor emérito de Química Aplicada en la Universidad de Ciencia de Tokio, diseñó "la primera reacción química en la que solo se formaba una de las potenciales imágenes especulares" como parte de su trabajo en la síntesis orgánica asimétrica, detalló la institución al anunciar el premio.

Junto al japonés, la Academia premió también al francés Henri B. Kagan por sus descubrimientos en el campo de la síntesis orgánica asimétrica.

Soai obtuvo su doctorado en la Universidad de Tokio en 1979 bajo la supervisión de Teruaki Mukaiyama, y entre 1979 y 1981 fue investigador asociado junto al profesor Ernest L. Eliel en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos.

En 1981 fue nombrado profesor de la Universidad de Ciencias de Tokio, antes de ser ascendido, en 1986, a profesor asociado, y en 1991 a profesor titular, según detalla su perfil en la página de la universidad.

El japonés ha desarrollado su carrera en el campo de la síntesis asimétrica, la autocatálisis asimétrica y la ciencia de materiales, entre otros ámbitos.

Además, ha sido profesor visitante en la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París, en la Universidad de Kyushu, en la Universidad de Waseda, en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo y en la Universidad Jilin de China.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio de Ciencia Inoue (2000), el Mérito de Ciencia y Tecnología de Tokio (2002) o la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos de Oro con Banda al Cuello (otorgada por el emperador japonés, 2023).

También ha sido nombrado miembro honorario de la Academia Nacional de las Ciencias, las Letras y las Artes de Módena (Italia), la Sociedad de Química Sintética Orgánica de Japón o la Sociedad Química de Japón, y es doctor 'honoris causa' por la Universidad de Pannonia, Hungría.

Soai es el segundo japonés consecutivo en recibir el Nobel de Química después de que la Academia galardonara en 2025 a su compatriota Susumu Kitagawa, junto al británico Richard Robson y al jordano Omar M. Yaghi, por su trabajo en el campo de las estructuras metal-orgánicas.