El vídeo que muestra un grupo de personas bailando y tocando música en la calle no es de la acampada de Sol

Composición gráfica realizada a los efectos de ilustrar esta información InfoVeritas

En el contexto de la acampada en la madrileña Puerta del Sol contra los desahucios y la crisis de la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen, se ha hecho viral un vídeo en el que aparecen un grupo de personas en círculo personas bailando, cantando y tocando música en la calle. Los usuarios señalan que estas personas son miembros de la acampada de Sol por la vivienda.

No obstante, esto es falso. Las imágenes no se grabaron en España. Fueron grabadas en Francia y circulan, por lo menos, desde 2023.

Ni es actual ni son miembros de la acampada de Sol por la vivienda

Para empezar, InfoVeritas ha realizado una búsqueda inversa en Google Imágenes de algunos de los fotogramas del vídeo. La búsqueda conduce a un vídeo de TikTok en inglés publicado el 23 de abril de 2023 lleva esta descripción: “Hippies del mercado Esperanza”.

Con esta información, desde InfoVeritas se han geolocalización las imágenes en Google Street View, lo que revela que estas fueron grabadas en el Mercado d’Espéraza, en la localidad de Espéraza, Aude, Francia. Por ejemplo, aparece el mismo letrero del banco. Por tanto, no guardan relación con las actuales protestas por la vivienda.