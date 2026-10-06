La reina Sofía visita la sede central de Inditex

Numerosas autoridades y personalidades visitan con regularidad la sede central de Inditex (Arteixo), ya que se trata de una de las empresas más destacadas del mundo en el sector textil. Este martes ha sido el turno de la reina Sofía, que ha podido conocer de cerca estas instalaciones y a sus trabajadores.

Su llegada al cuartel general del grupo textil (propietario de marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho) se produce diez años después de la última visita que realizó la madre de Felipe VI. Precisamente, esta se realizó también en el mes de octubre.