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Sociedad

España, libre de peste desde hace décadas, actualizó el protocolo de vigilancia en abril

Efe
06/10/2026 19:30
En la mañana de este domingo, fueron desembarcados los 14 pasajeros españoles que iban a bordo del crucero 'MV Hondius'
Una imagen que muestra los protocolos seguidos durante el desembarco de los pasajeros infectados con hantavirus del 'MV Hondius'
EFE
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España actualizó en abril el protocolo de vigilancia sobre la peste para proteger a la población de una enfermedad que puede ser muy grave, pero de la que la OMS considera que existe un riesgo sanitario muy bajo en Europa tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos en Siberia.

Los primeros protocolos sobre la peste en nuestro país se publicaron en 1997 y sufrieron una revisión en profundidad en 2013, hasta que, trece años después, en abril de 2026, la Comisión de Salud Pública ha actualizado revisando aspectos de la epidemiología y caracterización de la enfermedad, las definiciones de caso y la información necesaria para la vigilancia en cada notificación.

Europa está libre de peste desde hace cinco décadas, pero se siguen produciendo casos en América, África y Asia. Actualmente, solo tres países se consideran endémicos: Madagascar, la República Democrática del Congo y Perú.

La peste es una zoonosis ocasionada por la bacteria "Yersinia pestis" que afecta, sobre todo, a mamíferos de pequeño tamaño y sus pulgas. Según recuerda el protocolo español, es un agente que, "por sus características, podría ser utilizado para su uso intencionado".

En el ser humano, puede presentarse de tres formas: bubónica, septicémica y neumónica, que es la que se ha detectado en la trabajadora rusa fallecida. Las dos primeras se transmiten por la picadura de pulgas infectadas, el contacto con fluidos y secreciones de animales infectados, mientras que en la tercera, la única que se contagia de persona a persona, se añade la inhalación de aerosoles.

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Su período de incubación generalmente oscila entre 1 y 7 días, aunque en la forma neumónica los síntomas aparecen entre 1 y 3 días después de la exposición a los aerosoles contaminados.

Con una tasa de letalidad de entre el 30% y el 60%, las formas neumónica y septicémica casi siempre son mortales sin tratamiento, por ello es fundamental diagnosticarla y tratarla con rapidez; para ello, existen tratamientos eficaces (antibióticos y de soporte) que permiten curar la mayoría de los casos, si se diagnostican a tiempo.

De producirse un contagio de peste neumónica, el protocolo español establece que se comunique a todas los servicios que vayan a estar implicadas en el manejo del caso o de sus muestras; la persona contagiada deberá permanecer en habitaciones con presión negativa y se valorará su posible traslado a una Unidad de Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

La directora general de Salúd Pública, Carmen Durán, este viernes en rueda de prensa

El franco-argentino contagiado de Hantavirus que permanecía aislado en Galicia recibe el alta con PCR negativa

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La OMS aún no ha recibido una notificación oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, sobre la muerte por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio en la región de Irkutsk (Siberia, este de Rusia) el 2 de octubre.

No obstante, aunque basándose en la información disponible, la OMS considera por ahora "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras este caso y "entre moderado y bajo" en Irkutsk.

Igualmente, y en base a la "limitada" información de la que dispone, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha indicado que no se han detectado casos secundarios ni hay indicios de una transmisión sostenida de persona a persona que pudiera favorecer una propagación más amplia de la enfermedad.

El ECDC ha recordado además que, para que se produzca el contagio de peste pulmonar, por lo general es necesario un contacto “estrecho y prolongado” con una persona infectada que ya muestre síntomas.  

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