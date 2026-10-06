El Nobel de Física premia al científico belga Francis Halzen por sus descubrimientos sobre los neutrinos

El Comité del Nobel de Física, durante el anuncio de ayer Christine Olsson (efe)

El Nobel de Física distinguió este martes al belga Francis Halzen por sus hallazgos sobre los neutrinos, con los cuales ha sentado las bases para un nuevo tipo de astronomía y que podrían revelar fenómenos cósmicos previamente desconocidos.

La Real Academia de las Ciencias Sueca destacó el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico realizado por Halzen, así como “sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube”.

Los científicos sabían desde hace mucho que el universo contiene aceleradores de partículas naturales que lanzan partículas con energías hasta un millón de veces superiores a las que se pueden alcanzar en los laboratorios, recordó la Academia, pero su existencia no había sido confirmada.

Los neutrinos de alta energía son creados en el mismo entorno que otros tipos de partículas, pero ni cambian de dirección ni pierden energía, por lo que pueden proporcionar información no disponible de otra manera, de ahí su importancia.

La importancia de estas partículas es que proporcionan conocimiento no disponible de otra manera

La astronomía de neutrinos comenzó a pequeña escala en la década de 1960 con la observación de neutrinos del Sol a cargo de Raymond Davis Jr, confirmada luego por el equipo investigador del japonés Masatoshi Koshiba, quien a su vez registró años más tarde una lluvia de neutrinos relacionada con una supernova.

Ambos fueron premiados en 2002 con el Nobel por demostrar que los neutrinos podían usarse para estudiar fenómenos espaciales.

Proyecto en el Polo Sur

En la década de 1980, Halzen se dio cuenta de que el hielo antártico podía ser ideal para captar esos neutrinos, inspirado por un proyecto soviético, aunque, en vez de usar receptores de radio, apostó por instalar sensores de luz en el hielo para buscar destellos de luz procedentes de las colisiones.

Junto con su colega John G. Learned, que tenía un proyecto similar en las profundidades del océano en Hawai, lanzó en 1988 el concepto de un observatorio de neutrinos en el hielo del Polo Sur.

La idea tenía múltiples ventajas, como la existencia de un centro de investigación en la zona y las propias del hielo (oscuridad constante a gran profundidad, sin interferencia de seres vivos, estabilidad geológica), aunque con el inconveniente de que el clima limitaba el trabajo práctico a los meses del verano antártico.

Halzen convenció a otros investigadores del potencial de su idea y, en 1992, se realizaron los primeros intentos, que sentaron las bases para la construcción de un primer observatorio, bautizado Amanda.

Ese observatorio tuvo un éxito limitado, ya que era necesario otro de mayor volumen: los neutrinos cósmicos de alta energía son muy escasos, por lo que se necesita una gran cantidad de hielo para observar un número adecuado de colisiones. De ahí surgió el IceCube.

Con él, pronto se descubrieron los primeros neutrinos de ese tipo y, años después, se publicaron los hallazgos de partículas originadas lejos de nuestro sistema solar.