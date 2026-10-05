La defensa de Daniel Sancho solicita al Supremo tailandés que anule el fallo del recurso

Daniel Sancho detenido por la policía tailandesa EFE

La defensa de Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo del país para que anule el fallo de las apelaciones, que confirmó la sentencia de primera instancia.

Según afirmó este lunes a EFE el Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), que dictó la sentencia contra Sancho hace dos años, la petición fue presentada ante esta corte el pasado jueves -como dicta el protocolo, aunque sea al Supremo a quien se dirige y el que deba responder-, lo que también confirmaron miembros del equipo de defensa del español en Tailandia y España.

La solicitud busca la anulación de la resolución de las apelaciones, anunciada por el Tribunal Provincial de Samui el pasado 25 de septiembre, y que desestima los recursos tanto de la defensa como de la familia de Arrieta, por dudas sobre la imparcialidad del tribunal encargado del fallo.

Se trata del Tribunal de Apelaciones de Phuket (región 8), el cual, según dijo a EFE Ramón Chippirrás, del equipo asesor de Sancho en España, "había revisado la sentencia de primera instancia", que consideró al español culpable de planificar el asesinato del colombiano en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023.

"Lo que pretendemos es que el Supremo deje sin efecto la resolución, y que esa apelación vuelva a estudiarse bajo otra región", añadió Chippirrás.

El Tribunal Provincial de Samui leyó el 25 de septiembre el fallo elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket sobre los recursos de la familia de Arrieta y de la defensa de Sancho: la parte del colombiano pidió en 2024 elevar el castigo a pena de muerte, mientras la del español solicitó en 2025 repetir el juicio.

"El Tribunal de Apelación de la Región 8 (el de Phuket) confirma la sentencia del tribunal de primera instancia", indicó un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia, dando por probado el asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en Phangan.

Alice Keartjareanlap, parte del equipo asesor en Tailandia de Sancho, dijo a EFE que la defensa hizo la solicitud argumentando que el director general de los jueces de la Región 8 tuvo supuestamente un papel de supervisión sobre la sentencia de primera instancia dictada por la corte de Samui.

Daniel Sancho, de 32 años e hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año del cirujano plástico colombiano de entonces 44 años Edwin Arrieta.

Ambos se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el mismo día de los hechos.