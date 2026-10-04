Dos fallecidos y un desaparecido por el temporal en Cataluña 

Vista de los desperfectos causados por la lluvia en una localidad de Cataluña EFE

El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los Bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal que está azotado Cataluña desde la tarde de ayer sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado esta mañana en su cuenta de X que la primera persona fallecida se encontraba en Tordera (Barcelona) y ha trasladado su pésame a sus familiares.

La segunda víctima mortal corresponde a una persona que se estaba buscando desde hacía unas horas en Montornès del Vallès.

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La víctima de Tordera, según ha avanzado TV3, se encontraba en un camping y le habría caído encima un muro.

La segunda víctima es un hombre que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y se habría quedado atrapado allí.

El presidente catalán ha subrayado que "la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte", y ha pedido "mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones" de las autoridades.

Sánchez pide evitar "desplazamientos innecesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este sábado su solidaridad y cariño por los dos fallecidos en el temporal en Cataluña y ha hecho un llamamiento a la precaución evitando "desplazamientos innecesarios" ante una situación meteorológica muy complicada.

Lo ha escrito en su perfil de la red X tras las lluvias torrenciales que han afectado principalmente a Barcelona y que el Servicio Meteorológico de Cataluña ha señalado que pasarán "a la historia de los registros climáticos" de la región, con récords en varias estaciones meteorológicas de la ciudad condal.

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"Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Cataluña, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal", ha escrito el presidente del Gobierno, por lo que ha trasladado toda su solidaridad y cariño a familiares y amigos de las víctimas.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a "todos los que están velando" por la seguridad de los ciudadanos y ha pedido a los catalanes que sigan "las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia".