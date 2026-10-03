Una mujer de 102 años fallecida y 90 rescatadas en la riada de Madrigueras en Albacete

Imagen referencial de un efectivo y un coche de la Guardia Civil

Una mujer de 102 años ha fallecido y 90 personas han tenido que ser rescatadas durante este viernes en Madrigueras (Albacete) después de la riada que ha inundado toda la localidad.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el municipio albaceteño ha registrado una caída de 142 litros por metro cuadrado, lo que ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencia tras activar el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1.

Como consecuencia de las inundaciones, ha fallecido una mujer de 102 años, después de que el agua alcanzara una altura superior al metro en el interior de la vivienda.

Además, durante la tarde y las primeras horas de la noche los servicios de emergencia realizaron alrededor de 90 rescates, principalmente de personas que se encontraban en viviendas afectadas por la acumulación de agua.

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Se han recibido numerosos avisos de personas demandantes de información "que se encontraban asustadas y sin saber cómo actuar", señala la Junta.

El operativo desplegado en Madrigueras ya ha comenzado las primeras labores de desescalada, limpieza de las zonas afectadas y retirada de los vehículos que han quedado acumulados o afectados por el agua.

Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) permaneció desplegada durante toda la noche para reforzar los trabajos y un equipo de GEACAM se se incorporará durante la mañana para reforzar los trabajos de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

En la coordinación y seguimiento de la emergencia han participado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, representantes del Ayuntamiento de Madrigueras, junto con los responsables de Protección Ciudadana, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), Guardia Civil y Cruz Roja, entre otros efectivos y recursos movilizados.

El 112 ha informado también en redes sociales que se ha procedido a abrir la CM-316 y AB-105, que permanecían cortadas en su acceso al municipio, mientras que la carretera CM-3222 continua cortada en el kilometro 5.